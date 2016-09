Ernstfall geübt: Am Mittwochabend probten Feuerwehren aus Stadeln und Boxdorf in der Stadelner Bauhofstrasse einen Großeinsatz. Besonderheit an dieser Übung war die städtübergreifende Unterstützung der beiden Wehren. Seit dem Beginn der Integrierten Leitstelle Nürnberg kann durchaus ein Alarm über die Stadtgrenzen möglich sein. Bei der Übung mussten insgesamt 16 Personen von der Feuerwehr gerettet und betreut werden, zwei davon aus einem verrauchten Gebäude. Für die Personenrettung im verrauchten Gebäude setzte die Feuerwehr schweren Atemschutz ein. Nach insgesamt 20 Minuten waren alle Personen von der Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. © NEWS5 / Weier