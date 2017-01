Großeinsatz in Fürth: Personensuche erfolglos abgebrochen

FÜRTH - Sie suchten mit einem Hubschrauber, mit einer Drehleiter und Wärmebildkameras, am Ende auch mit Hunden: Doch sie fanden nichts. Am Montagabend kam es in Fürth zu einem Großeinsatz wegen einer sich möglicherweise in Not befindenden Person.

Anwohner hatten einen Notruf abgesetzt, weil sie eine hilflose Person im Gelände um den Hainberg vermuteten. Möglicherweise hatten sie Schreie gehört. Also stieg die Polizei mit einem Hubschrauber in die Luft und die Feuerwehren Oberasbach und Altenberg rückten aus. Mit Wärmebildkameras suchten die Einsatzkräfte von einer Drehleiter aus nach einer Person in Notlage, fanden aber niemanden.

Daher stieß wenig später auch noch die "Facheinheit Rettungshunde" der Feuerwehr Zirndorf dazu und suchte das etwa zwei Quadratkilometer große Einsatzgebiet mit ihren geschulten Vierbeinern ab. Auch sie konnten keine Person in Not ausfindig machen.

Abschließend suchten die Einsatzkräfte per Menschenkette das Gebiet nochmals ab. Wieder nichts. Der Einsatz musste ergebnislos abgebrochen worden.

