Großeinsatz in Fürth: Wütender Mob bedrängt Polizisten

Nächtliche Aufregung in der Innenstadt - Beamte hatten Verstärkung angefordert - vor 24 Minuten

FÜRTH - Ein wütender Mob ist am frühen Freitagmorgen durch die Fürther Innenstadt gezogen und hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Aus der gesamten Region wurden Kräfte zusammengezogen. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Königstraße in Fürth war gegen 2 Uhr am frühen Freitagmorgen Schauplatz eines Großeinsatzes. Laut Polizei wurden insgesamt 40 Beamte aus Nürnberg, Fürth, Stein und Zirndorf zusammengezogen, weil sich eine Zivilstreife einem aus etwa 15 Personen bestehenden, aggressiven Mob gegenüber sah.

Die Beamten hatten zuvor einen 22-Jährigen aus dieser Gruppe vorübergehend festgenommen. Sie hatten ihn dabei beobachtet, wie er mehrfach gegen eine Haustür in der Königstraße sowie auf ein geparktes Auto einschlug. Die Festnahme "war für den Rest der Gruppe offenbar Anlass, sich mit dem Beschuldigten zu solidarisieren und auf die Beamten sowohl verbal als auch sehr aggressiv einzuwirken", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitagmittag mit. Es sei unter anderem auch zu Beleidigungen gegenüber der Polizei gekommen.

Die Gruppe war bereits gegen 1.45 Uhr negativ wegen einer Ruhestörung vor einem Dönerladen in der Königstraße aufgefallen. Weil mehrere Beschwerden über die, so die Polizei, "enorme Lärmbelästigung" eingingen, fuhren zwei Streifen der Fürther Polizei zu dem Schnellimbiss. Die Lage beruhigte sich zunächst und die Gruppe machte sich aus dem Staub. Als der 22-Jährige dann zu randalieren begann und die Zivilbeamten einschritten, eskalierte die Situation vollends.

Drei Personen (22 und 25 Jahre alt) leisteten bei der folgenden Auseinandersetzung laut Polizei besonders heftige Gegenwehr. Die Beamten nahmen sie in Gewahrsam und brachten sie zur Dienststelle. Dort ging es weiter. "Das Trio beleidigte mehrere eingesetzte Polizeibeamte in unflätiger Weise und zeigte sich weiterhin sehr aggressiv", so die Polizei. Teilweise hätten die Männer "mit unmittelbarem Zwang beruhigt und gefesselt werden" müssen.

Bei zwei Beschuldigten hätten sich konkrete Hinweise darauf ergeben, dass sie mit ihren Mobiltelefonen Videos von dem Einsatz aufgenommen hatten. Ein Telefon stellte die Polizei mit Einverständnis des Besitzers sicher, das zweite beschlagnahmte sie. Die Geräte werden nun ausgewertet. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Auch Schäden gab es wohl keine.

"Der angegangene Pkw scheint nach einer ersten Inaugenscheinnahme unbeschädigt zu sein. Gleiches gilt für die Haustür in der Königstraße", teilte die Polizei mit. Wegen mehrerer strafrechtlicher Verstöße, unter anderem wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dieser Artikel wurde am Freitag um 11.45 Uhr aktualisiert.

sh

