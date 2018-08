Großer Fund: Fahnder entdecken 42 Kilo Marihuana

Fürther Kripo nimmt zwei mutmaßliche Dealer fest - Mehrere Hausdurchsuchungen - vor 32 Minuten

FÜRTH/NÜRNBERG - Am Ende zogen die Ermittler 42 Kilo Marihuana aus dem Verkehr: Der Fürther Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler gelungen. Mehrere Anwesen in Mittelfranken wurden durchsucht, die beiden Männer festgenommen.

Die Rauschgiftfahnder der Fürther Kripo hatten erfahren, dass sich in einer Lagerhalle in Nürnberg-Schweinau eine größere Menge Drogen befinden könnte. Schließlich durchsuchten am frühen Dienstagmorgen Beamte der Kripo sowie Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts Anwesen in Nürnberg, Pommelsbrunn und Vorra (beides Landkreis Nürnberger Land). Die Drogenfahnder stellten insgesamt knapp 42 Kilogramm Marihuana sicher und nahmen zwei Tatverdächtige (35 und 53 Jahre) vorläufig fest. Man habe eng mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zusammengearbeitet, betont die Polizeipressestelle.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Ein Ermittlungsrichter entscheidet nun, ob die Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.