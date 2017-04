Großhabersdorf: Wunschlos zufrieden mit dem Etat 2017

Gemeinderat nickt Haushalt ohne Diskussion ab — 370 000 Euro weniger Rücklagen - vor 1 Stunde

GROSSHABERSDORF - Die Gemeinderäte sind mit der Arbeit der Verwaltung anscheinend sehr zufrieden. Bei der Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2017 gab es keinerlei Wünsche, Investitions- oder Streichungsanträge. Der von Kämmerer Ingo Herold vorgelegte Haushaltsplan wurde einstimmig und ohne Aussprache beschlossen.

Der Großhabersdorfer Gemeinderat nickt den Haushalt 2017 ab. © Günter Greb



Die Haushaltssatzung weist im Verwaltungshaushalt für die laufenden Geschäfte Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 7,38 Millionen Euro auf, im Vermögenshaushalt belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben auf 3,29 Millionen Euro. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 500 000 Euro vorgesehen.

Die Steuersätze bleiben unverändert: Grundsteuer A und B liegen bei 340 Punkten, die Gewerbesteuer bei 365 Punkten. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf 250 000 Euro festgesetzt. Auch der vorgelegte Finanzplan wurde einstimmig gebilligt.

Die größten Einnahmeposten im Vermögenshaushalt sind die Straßenausbaubeiträge für Hadewartstraße, An der Steige und Alte Schulgasse mit 620 000 Euro, der staatliche Zuschuss für die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses in der Ansbacher Straße mit 238 000 Euro, der Zuschuss für das Gasthaus "Gelber Löwe" im Rahmen der Städtebauförderung mit 250 000 Euro, der Zuschuss für den Breitbandausbau mit 156 250 Euro und der Zuschuss für den Umbau der Kindertagesstätte in der Schule mit 100 000 Euro (Gesamtzuschuss zirka 203 000 Euro).

Zum Ausgleich des Haushaltsplans werden aus den Rücklagen 370 400 Euro entnommen, die Zuführung vom Verwaltungshaushalt liegt bei 701 650 Euro.

Auf der Ausgabenseite sind die größten Einzelposten das Mehrfamilienhaus in der Ansbacher Straße mit 730 000 Euro, der Umbau des "Gelben Löwen" mit 500 000 Euro, der Umbau der Kindertagesstätte in der Schule mit 280 000 Euro, diverse Reparaturarbeiten in der Schule mit Gesamtkosten von 142 500 Euro und Umbaukosten in der Kläranlage in Höhe von 130 000 Euro.

Bei vier Geldinstituten sind Tilgungen in Höhe von 259 700 Euro vorgesehen, eine Zuführung an die Rücklagen ist heuer nicht eingeplant.

GÜNTER GREB