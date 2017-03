Großhabersdorfer feierten international

Gemeinde Malinska organisierte die Jubiläumsfeier der Partnerschaft mit Aixe-sur-Vienne - vor 1 Stunde

GROSSHABERSDORF - Seit 35 Jahren sind die französische Gemeinde Aixe-sur-Vienne und Großhabersdorf im Frankenland freundschaftlich verbunden. Das wurde jetzt im kroatischen Malinska, neben dem polnischen Swieciechowa die vierte Kommune im Quartett, gefeiert.

Jubiläumsfeier 35 Jahre Partnerschaft in Malinska in Kroatien. © Günter Greb



Jubiläumsfeier 35 Jahre Partnerschaft in Malinska in Kroatien. Foto: Günter Greb



Die französisch-fränkische Kommunalpartnerschaft war am 16. April 1982 die erste zwischen einer Gemeinde aus dem Bezirk Mittelfranken und der Region Limousin. Dieser damals durchaus noch mutigen und zukunftsweisenden Entscheidung sind inzwischen viele Gemeinden gefolgt, wichtige Schritte im Rahmen der Völkerverständigung. Inzwischen gehören Swieciechowa und Malinska zu den weiteren internationalen Partnern und die Freundschaften der Vier werden herzlich gepflegt. Wie jetzt das 35. Jubiläums auf der Insel Krk, das Großhaberdorfer und Franzosen befreit von organisatorischen Vorarbeiten unbeschwert genießen konnten.



Beim „Verbrüderungsfest“ im Festzelt im Zentrum von Malinska begrüßte Bürgermeister Robert Kraljic die Gäste aus den drei Partnergemeinden. sowie die Gastgeberfamilien und dankte den zahlreichen Helfern, die mit einer logistischen Meisterleistung für die Bewirtung und einen reibungslosen Ablauf sorgten. Bürgermeister Friedrich Biegel erinnerte an die Anfänge dieser Partnerschaft, die inzwischen zur quadronationalen Partnerschaft vergrößert wurde. Freundschaften wurden geschlossen, man konnte Land und Leute gegenseitig kennenlernen, man erlebte Höhen und Tiefen in diesen 35 Jahren. Eindringlich warnte Biegel vor Nationalismus und Abschottung. denen gegenüber man wachsam bleiben müsse. Es gelte internationale Partnerschaft auf allen Ebenen weiterzuführen für Frieden und Freiheit in Europa. Die Ratsbeauftragte für die Partnerschaft der Gemeinde Aixe-sur-Vienne Marie-Claire Sellas erinnerte an die Bürgermeister Georg Lang und Daniel Nouaille, die sie als „Motoren der Freundschaft“ bezeichnete.

Bürgermeister Biegel übergab als Erinnerungsgeschenk eine Bronzetafel mit Inschrift, die im Rathaus von Aixe-sur-Vienne einen Platz finden wird. Sellas überreichte einen Bilderrahmen mit Fotografien der beiden Rathäuser von Aixe-sur-Vienne und Großhabersdorf.



Bürgermeister Marek Lorych aus Swieciechowa bezeichnete seine Gemeinde und die Gemeinde Malinska als die Kinder dieser Partnerschaft, die aber nun schon erwachsen werden. Das große europäische Haus müsse derzeit aber dringend renoviert werden.



Umrahmt wurde die Jubiläumsfeier vom Männerchor Kastadi, dem Großhabersdorfer Liedermacher Klaus Ulsenheimer mit Band und einer kroatischen Volkstanzgruppe.



Ein weiterer Höhepunkt dieser Besuchstage war der Karneval in Kroatien. Am Faschingssonntag bestaunten die Großhabersdorfer den Karnevalsumzug in Rijeka, der drittgrößte Umzug weltweit hinter Rio de Janeiro und Venedig mit 10400 Teilnehmern in 110 Gruppen aus Kroatien, Italien, Slowenien, Montenegro und Serbien, während über 100000 Zuschauer die Straßen säumten.

Günter Greb