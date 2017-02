Großrazzia in Zirndorfer Asylbewerberunterkunft

Polizeisprecher: Konkrete Hinweise auf Diebstahl und Drogenhandel - vor 39 Minuten

ZIRNDORF - Großeinsatz der Polizei in einer Asylbewerberunterkunft: Am Donnerstagmorgen durchsuchten die Beamten die Räume der Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf. Es gebe Hinweise auf kriminelle Strukturen unter den Bewohnern.

Konkret gehe es um Einbruchsdelikte und Drogenhandel, so Polizeisprecher Michael Konrad. Am Morgen lief die Durchsuchung noch. Ob sich der Verdacht erhärtet, konnte die Polizei noch nicht sagen. Rund 300 Menschen befanden sich in der Unterkunft.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

