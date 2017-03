Großzügige Kulturmacher und Mäzene in Obermichelbach

Reihe "Kultur in der Kirche" spendet 3000 Euro an die Kirchengemeinde Heilig Geist — Reparatur einer Mauer - vor 28 Minuten

OBERMICHELBACH - "Kultur in der Kirche" geht ins 14. Jahr. Was die Initiative, die das Ziel verfolgt, den Menschen aus den Dörfern im Landkreis-Norden Kultur vor der Haustür zu bieten, erwirtschaftet, geht regelmäßig an die Einrichtung, die dem Kreis engagierter Kulturmacher den Namen und ein Domizil gibt: an die Kirchengemeinde Heilig Geist.

Paul Mayr von den Kulturaktivisten Obermichelbachs freut sich, Pfarrerin Ulrike Weeger wieder einmal einen Spende übergeben zu können. © Foto: Marcus Weier



Paul Mayr von den Kulturaktivisten Obermichelbachs freut sich, Pfarrerin Ulrike Weeger wieder einmal einen Spende übergeben zu können. Foto: Foto: Marcus Weier



2016 blieben unterm Strich 3000 Euro. Paul Mayr aus dem Kreis der Obermichelbacher Kulturaktivisten und Bürgermeister Herbert Jäger als Schirmherr der Veranstaltungsreihe haben den Scheck jetzt an Pfarrerin Ulrike Weeger überreicht. 1000 Euro sollen in die Reparatur der auf etwa fünf Meter Länge eingestürzten nördlichen Kirchhofmauer fließen, die auch das alljährliche Open-air-Konzert "Kultur unter den Sternen" einrahmt.

Die verbleibenden 2000 Euro geben den Startschuss für eine neue Bestuhlung der zwei Säle im Gemeindehaus, die angesichts der über 30-jährigen Sitzmöbel überfällig ist. Sukzessive, je nach Kassenlage, sollen sie in den nächsten Jahren ersetzt werden.

Die kleine Kulturreihe, die auch heuer wieder mit vier Veranstaltungen aufwartet, hat ihre Fangemeinde gewonnen: Entgegen der urspünglichen Absicht, Kultur am Dorf für die Menschen am Dorf anzubieten, verkauft die Initiative Mayr zufolge mittlerweile eine ganze Reihe von Abonnements nach Erlangen, Langenzenn und Fürth. "Andererseits erreichen wir natürlich auch nicht alle Menschen in unseren Dörfern. Wir sind aber immer gut besucht und häufig auch ausverkauft."

Die Kalkulation fußt auf zwei Säulen. Die Eintrittsgelder finanzieren die Künstler-Gagen. Was die Mitglieder mit den kulinarischen Köstlichkeiten, mit denen sie ihr Publikum an den Konzertabenden verwöhnen, erwirtschaften, deckt Miete, Strom- und Heizkosten für die Kirche. "Tendenziell", sagt Mayr, "geht das nicht ganz auf." Trotz ausverkaufter Veranstaltungen reiche der Eintritt meist nicht ganz für die Künstlergagen, schließlich lege man Wert auf künstlerisches Niveau. So subventioniere der Verkauf des Essens auch Kultur. Darüber hinaus könne die Initiative auf Sponsoren setzen.

Auch 2017 hat "Kultur in der Kirche" große Vorsätze, um ein anspruchsvolles Programm am Dorf zu präsentieren. Den Auftakt macht am Freitag, 10. März, das Hildegard Pohl-Trio. Am Samstag 15. Juli, gastiert das Kim Barth Quartett bei "Kultur unter Sternen" im Kirchhof. Das Mareike Wiening-Quartett gibt am Freitag, 13. Oktober, Jazz unter dem Titel "Von Luther zu Martin Luther King" zum Besten. Am Sonntag, 10. Dezember, geht es mit dem Susanne Schönwiese Trio von "Mambo bis Afro Samba". Im Reformationsjahr haben die Musiker von ihren Gastgebern den Auftrag erhalten, eine Luther-Inspiration in ihr Programm aufzunehmen.

Nähere Informationen unter kultur-in-der-kirche.de

fn