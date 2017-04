Grundlagenforschung bei den Immobilienprofis in Fürth

FÜRTH - Sanieren, bauen, finanzieren: Alles Wichtige zum Themenkomplex Hauskauf und –bau war am Wochenende auf den Immobilientagen in der Fürther Stadthalle zu erfahren.

An zahlreichen Ständen konnten sich Bau-, Kauf- oder Sanierungswillige im Gespräch mit den Experten in der Fürther Stadthalle Rat und Angebote einholen. © Foto: Schübel



Am Eingang roch es nach Popcorn, das am Stand eines Ausstellers frisch zubereitet wurde, und das Summen von Gesprächen an den verschiedenen Ständen durchdrang die Halle. In zwei Vortragsräumen wurde während des Wochenendes über Finanzierungsmodelle, seniorengerechten Umbau An – und Verkauf von Immobilien referiert.

Verschiedene Bauträger stellten Projekte vor, in denen noch Wohnungen zum Verkauf stehen. In Nürnberg-St. Leonhard, am Fürther Espan oder nahe dem Wiesengrund etwa können Interessierte derzeit noch Appartements erwerben. Auf einer großen Exposé-Wand konnten die Besucher in aller Ruhe Angebote für Häuser, Grundstücke und Wohnungen in Neumarkt, Cadolzburg, Forchheim oder Wendelstein studieren.

Im Vordergrund der Immobilientage, die von den Fürther Nachrichten präsentiert wurden, stand aber das persönliche Gespräch zwischen potenziellen Käufern und Anbietern. Denn Informationen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen, ist für Menschen, die kaufen, sanieren oder bauen wollen immer noch am wichtigsten.

"Wir wollen in naher Zukunft irgendwo auf dem Land bauen", sagen etwa Patrick und Melanie aus Nürnberg. "Jetzt brauchen wir aber erst einmal Informationen über Grundstücke, Bauträger und so weiter." Den ländlichen Raum hat die junge Familie gewählt, weil es schöner und günstiger sei, dort zu wohnen. "Außerdem ist das besser für unser Kind", meint Melanie mit Blick auf das Baby, das sie sich vor die Brust geschnallt hat.

In Vorträgen und an Ständen gab es Auskunft über verschiedene Bauweisen, ob nun Massiv oder Fertigvariante, ob Ziegel oder Holz — jede Möglichkeit hat ihre Vorteile. Besonderes Augenmerk lag auch auf dem Komplex Sanieren: Hülle, Fenster oder Heizung: Die Investitionen in Dämmen und Erneuern können sich für die Besitzer in sinkenden Verbrauchskosten niederschlagen. Verschiedene Aussteller stellten Neuerungen auf diesem Gebiet vor. Aber auch das Thema Sicherheit kam nicht zu kurz. Einbruchsichere Fenster und Türen oder neue Schlösser sind angesichts steigender Deliktzahlen gefragt.

Als erste Anlaufstelle haben auch Martin und Veronika die Immobilientage genutzt. Die beiden Fürther wollen zusammen ein Haus bauen und haben auf der Messe Erfahrung gesammelt. "Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Planung", erklärt Martin. "Der Besuch hier war in erster Linie Grundlagenforschung."

Die beiden haben sich vor allem unterschiedliche Bauweisen und Finanzierungsmodelle erklären lassen. "Der Eintritt war eine gute erste Investition in das neue Haus", findet Veronika.

SIMON SCHÜBEL