Grüne Halle: "Jetzt red i" kommt nach Fürth

BR-Sendung zum Thema "Familie und Beruf" - Zuschauer können gratis dabei sein - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die BR-Sendung "Jetzt red i" wird am Mittwoch, 3. Mai, aus Fürth gesendet. Das Thema: "Windel und Windows 4.0 – Der Spagat zwischen Familie und Beruf". Wer im Publikum dabei sein möchte, kann kostenlose Karten bestellen.

Am Mittwoch kommt die BR-Sendung aus der Grünen Halle in Fürth, hier die Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz. Foto: BR



Gedreht wird in der Grünen Halle, die zurzeit noch leer steht. Der neue Eigentümer, das Nürnberger Architekturbüro Hübsch Ramsauer Harlé, will das Gebäude erst Mitte des Jahres einziehen.

An dem Abend geben die BR-Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz Bürgern die Gelegenheit, unter anderem mit Bayerns Sozialministerin Emilia Müller und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher über den Alltag vieler Familien zu diskutieren. Oft sei dieser eine organisatorische Meisterleistung. Besonders schwer, die Betreuung zu organisieren, tun sich berufstätige Alleinerziehende.

Es wird um Fragen wie diese gehen: Wie kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden? Ist der flächendeckende Ausbau von Ganztagsschulen in Bayern eine Lösung? Gibt es ausreichend Hortplätze? Sollten Kitaplätze für alle kostenlos sein? Wie schaffen die Betriebe flexiblere Arbeitszeitmodelle und die Ausweitung etwa von Home-Office-Angeboten?

In den ersten drei Lebensjahren können Eltern die Arbeitszeit reduzieren – danach drohe die Teilzeitfalle, heißt es in der Ankündigung. Ab dann gibt es kein Rückkehrrecht mehr auf Vollzeit. Drohende Altersarmut sei ein Nebeneffekt. Aber auch Arbeitgeber haben ihre Probleme: Kleinere Betriebe können flexiblere Arbeitszeitmodelle kaum umsetzen.

Im internationalen Vergleich liege Deutschland bei familienpolitischen Aufwendungen im Mittelfeld – weit hinter den skandinavischen Ländern, Frankreich und Großbritannien. Der Gesprächsstoff dürfte an dem Abend nicht ausgehen.

Wer in der Grünen Halle, Krautheimerstraße 11, dabei sein möchte, kann kostenlose Karten via E-Mail an jetztredi@br.de oder unter Tel. (089) 5900-25299 (Montag – Freitag von 9 bis 17 Uhr) reservieren. Einlass: 19.15 Uhr, Sendungsbeginn: 20.15 Uhr.

fn