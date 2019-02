#112live: Am europäischen Tag des Notrufs hat sich auch die Fürther Berufsfeuerwehr an der Aktion beteiligt, die deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Zwölf Stunden lang dokumentierten die Einsatzkräfte ihre Arbeit und erklärten den Bürgerinnen und Bürgern, was unter #fürth112 so los war.