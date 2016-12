Grünes Licht für den Fürther Schülertriathlon

Die beliebte Großveranstaltung erlebt am 12. Juli 2017 ihre 14. Auflage - vor 48 Minuten

FÜRTH - Die Kleeblattstadt bleibt ihrem Ruf als Triathlon-Hochburg des sportlichen Nachwuchses treu. Nach der personell bedingten Zwangspause 2016 geht der im Großraum einzigartige Schülertriathlon am 12. Juli 2017 in seine 14. Runde.

Begeisterung pur prägt die Atmosphäre beim Nachwuchswettkampf rund ums Fürther Freibad. Nicht nur beim Laufen sorgen viele Helferinnen und Helfer für das leibliche Wohl und die gute Stimmung. © Foto: Anestis Aslanidis



Mit großer Erleichterung ist im Unterstützerkreis die Nachricht von der Fortsetzung des sportlichen Großereignisses aufgenommen worden. Nach einer Wachablösung in der Sportamtsleitung laufen die Vorbereitungen bereits wieder auf Hochtouren. „Die Sponsorengespräche sind abgeschlossen, im Januar werden die Veranstaltungsflyer in den Schulen verteilt“, sagt Sportamtsmitarbeiter Gerhard Kaul, der den Triathlon seit fünf Jahren organisiert. Bis zu den Pfingstferien Anfang Juni ist die Anmeldung möglich.

Erfahrungsgemäß beteiligen sich gut 600 Kinder und Jugendliche am Sportfest rund ums Scherbsgrabenbad. Schwimmen und Laufen gehen im Freibadgelände über die Bühne, die Radstrecke führt drum herum. Das Altersspektrum reicht von sechsjährigen Grundschülern bis zu 19-jährigen Fachoberschülern. Rund 200 ehrenamtliche Helfer betreuen die jungen Sportler.

Eine zentrale Rolle kommt dabei der Triathlonabteilung des TV Fürth 1860 zu, die Großzelte und Versorgungsstationen beisteuert. Der Großmarkt Selgros und die Fürther Bürgerstiftung stellen Kraftnahrung und Getränke zur Verfügung. Als „Idealfall“ bezeichnet Kaul die Zusammenarbeit mit Fürthermare-Manager Horst Kiesel. Im Freibadareal kann der Wettkampf gefahrlos und unbehindert durchgeführt werden. Das Helferteam vergleicht Kaul mit einer großen Familie. Jeder habe seinen Part, man ergänze sich perfekt.

Lehrer ziehen mit

Auch Lehrkräfte sind am Erfolg beteiligt, denn jede Schule muss mindestens einen Betreuer stellen. Über nachlassendes Interesse an den Schulen kann Kaul nicht klagen, vor allem Grundschüler starteten mit großer Begeisterung. Die Veranstaltung ist für den Organisator aus dem Sportamt längst ein Selbstläufer. Gleichwohl müsse sie beworben werden, damit die Sponsoren nicht abspringen. Heuer ist neben Sparkasse, infra, Uvex, Sport Kastner, Southpark-Cycles, Alpha-Apotheke und dem Datentechnikunternehmen Mader-Schuler der Biofachmarkt Ebl mit im Boot. Auch die Vorsitzende des SV Poppenreuth, Birgit Bayer-Tersch, gehört zu diesem Kreis.

Nötig sind all die Sponsoren, um die Teilnahmegebühr bei sozialen 4 Euro zu halten. Das ist ein symbolischer Preis, der nicht einmal die Kosten fürs Finisher-Shirt decken kann. Der Anstoß für den Fürther Schülertriathlon kam aus Nürnberg, dort war nämlich nach der Premiere bereits wieder Schluss. In Fürth fand die Idee nachhaltigere Unterstützung. Ähnlich verhielt es sich beim Marathon, der am 25. Juni 2017 als einziger weit und breit zum elften Mal über die Bühne gehen wird.

VOLKER DITTMAR