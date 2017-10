Gsunga, gredd, danzd und gschpilld

FÜRTH - Kulturring C, das ist in Fürth die Interessenvereinigung der professionellen bildenden Künstler. Am vergangenen Wochenende bat sie zum traditionellen "Gastspiel". Der Kulturring D wiederum vereint Brauchtumspflege und Volksmusik unter seinem Dach. Mit dem Seniorenrat der Stadt Fürth stellte er jetzt im Kufo einen zünftigen Nachmittag auf die Beine.

Flott unterwegs: Der Nachwuchs des Trachtenvereins Stadeln präsentierte Volkstänze. © Foto: Anestis Aslanidis



Natürlich braucht Franken, wie Spaßvögel hin und wieder fordern, kein eigenes Bundesland. Aber die Traditionen lebendig halten und die hiesige Identität pflegen, das ist gut und wichtig. Den Reigen im kleinen Saal des Kulturforums eröffnete die Tuchenbacher Stubnmusi mit originaler fränkischer Volksmusik, die sich, man hört es sofort, wohltuend von der volksverdummenden volkstümlichen Musik unterscheidet. Zither, Hackbrett, Blockflöte sogar in Gestalt einer Subbassflöte, Kontrabass, Akkordeon: Ohne Verstärker, im Originalklang und in harmonischem Zusammenspiel erklangen die Faschings- und Jakobipolka, der Hochalmwalzer und ein Schottischer.

Fränkische Volkstänze servierte der Trachtenverein Stadeln, der weithin bekannt ist durch seine Auftritte zur Kärwa-Eröffnung. Drei Tanzpaare starteten mit dem Gassenhauer "Wou is denn es Gergla", dann führten vier Mädchen mit rhythmischem Abklatschen den Tanz der Hammerschmiedgesellen auf, gefolgt von flotten Volkstänzen. Zur Freude der überwiegend älteren Zuschauer gab es zur Abwechslung zwei Sitztänze — "A Schüssala, a Häfala, des is etz all mei Gscherr" und zum Mitsingen "Hans, bleib do, du wasst ja net, wis Weder wärd".

Vereinschefin Ingrid Lamatsch moderierte, tanzte mit und hielt mit ihren Mundartgedichten die Stimmung hoch. In "Der allerschönste Dialekt" machte sie deutlich, dass man sich bisweilen durchaus "die Goschn verrenkn" muss. Im fränkischen Gedicht "Bettgeflüster" erinnert sich ein Ehepaar nach 40 gemeinsamen Jahren an frühere Zeiten, wo er sie vor lauter Liebe ins Ohrläppchen biss; inzwischen muss er dafür erst im Bad seine Dritten holen. "Unser alter Geismannsaal" erinnerte lyrisch an eine Kultstätte mitten in der Stadt, an den berauschenden Poculator-Ausschank, an Künstler, die dort auftraten.

Mit dem Gedicht "Herbst", in dem es auch um den Herbst des Lebens geht, sowie einer Polka der Tuchenbacher Stubnmusi als Rausschmeißer endete ein so uriger wie herzerwärmender Nachmittag.

GÜNTER GREB