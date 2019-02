Gustavstraße: Kläger akzeptieren die 23-Uhr-Regelung

Klage aus dem Jahr 2016 wird nicht mehr behandelt - Nachtruhe beginnt am Wochenende später - vor 24 Minuten

FÜRTH - Überraschende Entwicklung im Fürther Lärmstreit: Die Kläger akzeptieren nun offenbar, dass die Gäste der Altstadt-Kneipen am Wochenende bis 23 Uhr draußen sitzen dürfen - also länger als unter der Woche. Eine Klage, mit der sie ein Ende um 22 Uhr erreichen wollten, soll nicht mehr behandelt werden.

Die aktuelle Regelung bleibt: Freitags und samstags können Gäste eine Stunde länger vor den Kneipen der Gustavstraße sitzen als unter der Woche. © Hans-Joachim Winckler



Wie die Stadt Fürth am Freitag bekannt gab, haben die beiden Hausbesitzer das entsprechende Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Ansbach für erledigt erklärt. Sie erachten "die seitens der Stadt Fürth ergriffenen Maßnahmen zur Lärmverminderung inzwischen für ausreichend", heißt es in der Pressemitteilung des Rathauses.

Eingereicht hatten die Beschwerdeführer die Klage bereits im Juni 2016 mit dem Ziel, eine einheitliche Außensperrzeit um 22 Uhr während der gesamten Woche zu erreichen. Nur damit, so ihr Argument, sei eine achtstündige Nachtruhe möglich.

Sie wandten sich damit gegen die neue Regelung, die die Stadt Fürth im März 2016 beschlossen hatte, um ein Urteil des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) aus dem November 2015 umzusetzen. Zur Erinnerung: Das Gericht hatte damals einen besseren Lärmschutz für Anwohner verlangt. Eine achtstündige Nachtruhe – in der Regel von 22 bis 6 Uhr – müsse zwingend eingehalten werden, sagten die Richter. Allenfalls am Wochenende hielten sie es für denkbar, die Nachtruhe eine Stunde später, um 23 Uhr, beginnen zu lassen, weil die meisten Menschen länger schlafen können. Voraussetzung: Auch hier müsse achtstündiger Schlaf möglich sein.

Der Stadtrat machte von dieser Option Gebrauch. Sonntags bis donnerstags müssen die beklagten Kneipen (Kaffeebohne, Gelber Löwe, Bar, Cheers im Pfeifndurla und Goldener Reiter) seitdem ihre Gäste um 22 Uhr hineinbitten, freitags, samstags und vor Feiertagen um 23 Uhr. Zudem müssen die Wirte lärmmindernd auf Raucher einwirken.

Die Stadtspitze verwies später auf Lärmmessungen, die zeigten, dass eine achtstündige Nachtruhe auch am Wochenende eingehalten werde. Seit dem Herbst 2017 kontrolliert auch der Ordnungsdienst regelmäßig die Einhaltung der Außensperrzeit. Die Klägerseite indes betonte immer wieder, dass es weiter zu laut sei in der Altstadt.

"Jetzt erkennen auch die Kläger an, dass es keinen Grund mehr gibt, den Beginn der Außensperrzeit um 23 Uhr an Wochenenden und vor Feiertagen gerichtlich anzugreifen", heißt es nun in dem Schreiben aus dem Rathaus. Die Erledigungsklärung in einem wesentlichen Verfahren gebe "Hoffnung für Entspannung und Annäherung".

"Wir wollen Frieden"

„Wir wollen Frieden und ein gutes Miteinander“, so der OB, „sind aber keinesfalls bereit, den Charakter und die über Fürth hinaus beliebte Atmosphäre dieser schönen Straße zu opfern.“

Auch Rechts- und Ordnungsreferent Mathias Kreitinger zeigt sich zufrieden. In der Mitteilung wird er mit den Worten zitiert: „Vielleicht gelingt es uns ja angesichts dieser Entwicklung, bei den Klägern endlich auch Akzeptanz für unseren Grafflmarkt zu finden. Ich appelliere jedenfalls an die Wirte der Gustavstraße, die Stadt bei ihren intensiven Bemühungen um den Lärmschutz weiterhin so konstruktiv und diszipliniert wie bisher zu unterstützen.“

Erst im vergangenen Jahr hatten die Kläger erneut für ein früheres Ausschank-Ende (22 statt 24 Uhr) auf dem Grafflmarkt gekämpft - das Gericht wies ihre Eilanträge allerdings zurück.

Claudia Ziob