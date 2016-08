Gustavstraße: Neue Suche nach einem Kompromiss

FÜRTH - Sechs Stunden dauerte das Gespräch am Verwaltungsgericht Ansbach: Für einen Durchbruch im Gustavstraßenstreit reichte die Zeit zwar nicht - aber zwei Kläger und die Vertreter der Stadt einigten sich immerhin darauf, dass man in den nächsten Wochen weiter nach einem Kompromiss sucht.

Seit 2013 wird vor Gericht um Feste und Sperrzeiten in der Gustavstraße gestritten. Foto: Hans-Joachim Winckler



Konkret wurden Fürths neuer Rechtsreferent Mathias Kreitinger und der Rechtsanwalt der beiden Kläger damit beauftragt, einen umfassenden Einigungsvorschlag auszuarbeiten, der Regelungen für die verschiedenen Streitthemen - Außensperrzeit, Umfang der Außenbestuhlung und Feste in der Gustavstraße - enthält. Das Paket soll, wenn es zustande kommt, dem Stadtrat in der Sitzung am Mittwoch, 26. Oktober, vorgelegt werden.

Das Verwaltungsgericht Ansbach hatte die Streitparteien am Mittwoch zu einem "Erörterungsgespräch" geladen, um mit ihnen auszuloten, ob man nicht doch endlich zu einer Einigung finden könnte, statt immer mehr Prozesse zu führen. Seit 2013 ist das Gericht sehr regelmäßig mit Eilanträgen und Klagen zum Lärmstreit in Fürth beschäftigt.

Zwei Versuche, mittels einer gerichtlichen Mediation eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben können, scheiterten (im Dezember 2014 und im März 2015). Einen dritten Versuch unternahmen die Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in München im vergangenen November. Doch das Unterfangen glückte nicht, der VGH musste am Ende doch ein Urteil sprechen. Nun also der nächste Anlauf.

Stadt und Kläger wollen zudem versuchen, eine einvernehmliche Lösung für den Grafflmarkt-Ausschank in der Gustavstraße am Freitag, 16. September, zu finden. Die Stadt hatte ihn bis 24 Uhr genehmigt, die beiden Kläger hatten Eilanträge eingereicht, um ihn zu verkürzen.

An dem Gespräch in Ansbach nahmen zwei Kläger aus der Gustavstraße teil sowie für die Stadt Fürth unter anderem Oberbürgermeister Thomas Jung und Rechtsreferent Mathias Kreitinger. Nicht beteiligt war der Kläger, kämpft.

