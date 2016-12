Gute Kassenlage im Landkreis Fürth

ZIRNDORF - Obwohl der Landkreis im nächsten Jahr weniger Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern erhält und auch mehr Geld an den Bezirk Mittelfranken abführen muss, soll die Kreisumlage nicht steigen. Das ist aber nur ein kleiner Trost für die 14 Landkreiskommunen, denn stärker zur Kasse gebeten werden sie trotzdem.Im Etat, der 2017 ein Volumen von insgesamt 127 Millionen Euro hat, steckteiniges drin: So investiert der Landkreis weiter in seine Schulen. Während die Generalsanierung des Gymnasiums Oberasbach im nächsten Jahr mit der Fertigstellung der Außenanlagen abgeschlossen wird, steht diese große Maßnahme beim Gymnasium Stein noch bevor. Die Verbesserung des Brandschutzes am Gymnasium Langenzenn und der Anbau für die Ganztagsbetreuung an der Realschule Zirndorf sind weitere Projekte.

Der Ausbau der Kreisstraße FÜ 22 zwischen Weitersdorf und Anwanden war nicht unumstritten, wird aber realisiert. Auch danach fahren die Autos weiter durch die Baumallee am Wolfgangshof vorbei. Foto: Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



In der ersten Sitzung des neuen Jahres wird sich der Kreistag dem Thema Kreisumlage widmen, zuvor stehen Ende Januar im Kreisausschuss die Haushaltsberatungen an. Gut möglich, dass von Seiten der Kreisräte dann eine Senkung des Kreisumlagensatzes gefordert wird. Zwar weisen Landrat Matthias Dießl und Kreiskämmerer Herbert Reinl – wie jedes Jahr – darauf hin, dass der Landkreis Fürth im bayernweiten Vergleich zu jenen gehört, die gemessen am Hebesatz von ihren Gemeinden am wenigsten einfordern. Aber: Auch wenn es 2017 in puncto Kreisumlage bei der Marke von 43,8 Prozent bleibt, spült diese Einnahmequelle Reinl erheblich mehr Geld in die Kasse, nämlich 50,1 Millionen Euro. Im Vergleich zu heuer ein Plus von 4,3 Millionen Euro.

Das hat mit der so genannten Umlagekraft zu tun, darin sind die Steuereinnahmen der Kommunen und 80 Prozent ihrer Schlüsselzuweisungen zusammengefasst. Sie bildet die entscheidende Größe dafür, welche Summe jede Gemeinde bzw. Stadt als Kreisumlage abführen muss. Da die Einnahmen sprudeln und so die Umlagekraft bei allen Landkreiskommunen steigt, berappen alle mehr.

Die Umlagekraft schlägt auch beim Landkreis auf der Ausgabenseite durch – und zwar bei der Bezirksumlage, die zudem um 0,2 Prozent auf 23,1 Prozent steigt. Das heißt für den Kreiskämmerer: 26,4 Millionen wird er 2017 nach Ansbach überweisen, 2,5 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen fließt dagegen weniger in die Kreiskasse. Im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs bekommt der Landkreis 16,7 Millionen Euro (2016: 17,1 Millionen Euro). Das wiederum hat ebenfalls mit der gestiegenen Umlagekraft zu tun.

Wie bereits berichtet, toppt das Fürther Land mit einem Plus von 9,4 Prozent bei der Umlagekraft auch den Durchschnitt der bayerischen Landkreise, der bei 5,7 Prozent liegt. Deshalb steht für Landrat Matthias Dießl fest: „Die derzeit gute wirtschaftliche Lage und die damit verbundenen Mehreinnahmen bei den Gemeinden spiegeln sich auch im Kreishaushalt wider und schaffen eine solide Grundlage für die anstehenden Herausforderungen im kommenden Jahr.“

Im Tiefbau-Bereich ist im kommenden Jahr unter anderem der Ausbau der Ortsdurchfahrt an der FÜ 18 in Meiersberg (1 Million Euro) sowie an der FÜ 22 der Ausbau zwischen Weitersdorf und Anwanden (2,3 Millionen Euro) geplant. Investiert wird auch für die Radfahrer, und zwar in den Geh- und Radweg Schwadermühle-Seckendorf (250 000 Euro) und in die Verbindung zwischen Anwanden und Sichersdorf.

Mehr Geld für den ÖPNV?

Für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gibt der Landkreis ähnlich wie heuer 3,3 Millionen Euro aus. Da aber vorgesehen ist, die Tarifzonen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, kann es – je nachdem, was die Kreisgremien entscheiden – 2017 zu einem Anstieg kommen.

Im Ergebnishaushalt – hier stehen Einnahmen wie Steuern, Abgaben oder Schlüsselzuweisungen den Ausgaben wie Personalkosten oder Kredittilgung gegenüber – ist der Sozialetat mit 38 Millionen Euro der größte Posten. Abzüglich der Einnahmen muss der Landkreis 16,6 Millionen Euro schultern, 600 000 Euro mehr als heuer.

Nach oben klettern auch die Personalausgaben: 400 000 Euro mehr wendet der Landkreis für seine Mitarbeiter auf, insgesamt sind es 18 Millionen Euro. Und das könnte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein: Nicht enthalten sind im Haushaltsentwurf nämlich weitere Steigerungen von 320 000 Euro, über diese muss der Kreistag entscheiden, wenn es um den Stellenplan geht.

Dass der Landkreis trotz allem blendend da steht, macht nicht zuletzt der Blick auf den Schuldenstand deutlich: Knapp 5,4 Millionen Euro sind hier für den 31. Dezember 2016 zu notieren, auf die Landkreisbürger umgelegt sind das pro Kopf 47 Euro. Kein Vergleich zum bayernweiten Schnitt von 271 Euro. Und auch manche Landkreiskommune kann von solchen Werten nur träumen.

