Guttenberg kommt in die Fürther Stadthalle

Prominenter Wahlkampfhelfer macht am Sonntag Station in der Kleeblattstadt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. Am Sonntagabend lädt die CSU zu ihrer zentralen Fürther Veranstaltung ein. In der Stadthalle trifft sich um 18 Uhr Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt mit Karl-Theodor zu Guttenberg zur Talkrunde.

Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) spricht am 10. September in der Fürther Stadthalle. © Sven Hoppe/dpa



Moderiert wird der Abend in der "Klartext"-Reihe vom Chefredakteur des Bayernkuriers, Marc Sauber. Inhaltlich geht es unter dem provozierenden Leitwort "(Ohn)mächtig?" um "globale Herausforderungen für Deutschland". Der große Saal ist teilweise bestuhlt. Sollte das Platzkontingent nicht ausreichen, kann das Bühnengeschehen auf eine große Leinwand im Foyer übertragen werden.

Der Fürther Direktkandidat Christian Schmidt erhofft sich nach einem Auftritt mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet im Steiner Forum von Guttenberg weiteren Auftrieb in der Wählergunst. Der einstige Bundeswirtschaftsminister, CSU-Generalsekretär und Bundesverteidigungsminister, der im Zuge einer Plagiatsaffäre 2011 seinen Doktortitel einbüßte und alle politischen Ämter niederlegte, tritt als Mitglied in Horst Seehofers Wahlkampfteam neuerdings wieder ins Rampenlicht.

Die Fürther Sozialdemokraten setzen weniger auf Prominenz als auf den Straßenwahlkampf. So werden etwa im Berufsverkehr am Straßenrand ungewöhnliche Wahlplakate hochgehalten. SPD-Direktkandidat Carsten Träger, dem kürzlich der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, mit einem Auftritt im Grüner-Brauhaus den Rücken gestärkt hat, verweist auf den Besuch des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel am 15. September im Windpark Uffenheim und den Auftritt von Martin Schulz am 22. September in Nürnberg.

Die CSU hat sich neben klassischen Veranstaltungen auch das Klinkenputzen verordnet. Das Wahlkampfteam von Christian Schmidt kündigte an, erstmals systematisch "Hausbesuche" durchzuführen.

di