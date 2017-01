Hackes Begegnung mit Gott und den Zirndorfern

FÜRTH - Axel Hacke ist einer der Großmeister der Kolumne. Seit 25 Jahren veröffentlicht er im Magazin der Süddeutschen Zeitung seine Alltagsbeobachtungen. In seinem jüngsten Buch, das im vergangenen Herbst erschien, geht es nicht — wie so oft — um die kleinen Dinge des Lebens, sondern um Gott und die Welt.

Axel Hacke stellt sein neues Buch in Zirndorf vor. Foto: Markus Kohler



Ein Ich-Erzähler, der Hacke selbst sein könnte, begegnet einem alten Mann, der ihm das Leben rettet. Es ist niemand anderes als Gott selbst. Die beiden treffen sich nun fast täglich, streifen durch München und unterhalten sich — über den Zustand der Welt, über Gottes Schöpfung und was aus ihr geworden ist.

„Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ ist ein überraschend nachdenkliches Buch geworden, begeisterte Hackes große Fangemeinde nichtsdestotrotz auch bei dessen Lesung am Donnerstagabend in — nein, nicht in der Comödie, wo er eigentlich seit vielen Jahren Stammgast ist, sondern in Zirndorf bei erlebe wigner.

