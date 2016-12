Haifischmarkierung kommt nach Fürth

Neue Markierung soll die Sicherheit erhöhen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Offiziell kennt sie die deutsche Straßenverkehrsordnung zwar noch nicht, Fürths Radler können aber trotzdem schon einmal Erfahrungen mit ihr sammeln. Die sogenannte Haifischzahn-Markierung hat bei Radwegen der Kleeblattstadt Einzug gehalten. Sie signalisiert an gefährlichen Einmündungen erhöhte Achtsamkeit.

Auch vor der Forsthausbrücke macht die sogenannte Haifischzahn-Markierung auf eine Gefahrenstelle aufmerksam. Die Spitzen der Dreiecke zeigen in Richtung des nicht vorfahrtberechtigten Verkehrs. Foto: Horst Linke



Die Idee stammt aus Holland. Im Frühjahr erst wurde sie bei einem Informationsabend des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) den städtischen Verkehrsplanern vorgestellt. Die in einer Linie quer über den Weg aneinandergereihten Dreiecke (Haifischzähne) weisen mit ihren Spitzen in Richtung der zur Vorsicht aufgerufenen Verkehrsteilnehmer. Ein intuitiv verständliches Symbol, das den Schilderwald entlastet und sogar Ampeln ersetzen kann. Was in Holland schon lange Autofahrer auf den Vorrang kreuzender Radler hinweist, macht in Fürth Radler auf unfallträchtige Gefahrenstellen – etwa unerwartete Vorfahrtregelungen – aufmerksam.

Lob von der Lobby

Wie zum Beispiel am Käppnersteg oder an der Forsthausbrücke, wo Einmündungen von den Radlern erhöhte Vorsicht erfordern. Viel Lob von der Fahrradlobby hat die Stadt nach Angaben des kommunalen Radwegfachmanns Benjamin Hartung für die neuen Markierungen schon bekommen. Auch wenn sie nicht explizit in der Straßenverkehrsordnung verankert sind, haben Haifischzähne doch keinen illegalen Charakter, denn das Regelwerk sieht, so Hartung, ausdrücklich das Wiederholen von Verkehrszeichen – in diesem Fall das Symbol für Vorfahrt gewähren – als Pflastermalerei vor.

„Immer wieder kommt es vor, dass auf Radwegen die Regel ,Rechts vor Links’ missachtet wird, weil die Vorfahrt aufgrund der Wegführung nicht gleich ersichtlich ist“, sagt Hartung. Die Folge sind Unfälle wie zuletzt auf dem Regnitztalweg in Stadeln. „Haifischzähne dienen der Sicherheit“, plädiert der Verkehrsexperte für die neue Regelung. Bis sie sich im allgemeinen Bewusstsein festsetzt, wird es nach Einschätzung des Experten jedoch eine Generation dauern.

Vorbild im Großraum

„Man muss es einfach probieren“, sagt der Fürther ADFC-Kreisvorsitzende Olaf Höhne und verweist auf die Vorreiterrolle Erlangens beim Ausweisen von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radler in den siebziger Jahren. Fürth könnte in seinen Augen mit Haifischzähnen jetzt ebenfalls Vorbild für andere Kommunen sein.

Ausfluss des Informationsabends im Frühjahr war auch die Forderung: Radler gehören auf die Straße. Das gemeinsame Benutzen von Gehwegen mit Fußgängern wird als zu konfliktträchtig abgelehnt. Weil die Gehsteige zu schmal sind, werden auch in Fürth immer mehr Radwege mit gestrichelten Linien als sogenannte Schutzstreifen am Fahrbahnrand markiert. Überfahren werden dürfen sie nur ausnahmsweise unter Rücksicht auf die Radler im Begegnungsverkehr von Bussen und Lastwagen.

In der Straße Am Europakanal, aber auch in der Erlanger Straße oder in der Espanstraße kommt das neue Markierungskonzept bereits prägnant zur Geltung. Bei der geplanten Neugestaltung der Nürnberger Straße mit ihren angrenzenden Plätzen sind ebenfalls Schutzstreifen für Radler vorgesehen. Immer mehr Autofahrer nehmen Rücksicht. Für eine weitere Verbesserung wurde in der letzten Bauausschusssitzung des Jahres der Durchbruch erzielt. Grünes Licht gab es für die Schieberinnen im Osttunnel des Fürther Hauptbahnhofes. Nun kann das Tiefbauamt mit dem Einbau beginnen. Damit wird die Verbindung zwischen Südstadt und Zentrum für den Radverkehr erleichtert. Für Radwege in den Unterführungen Jakobinen- und Schwabacher Straße laufen indes noch die Planungen.

Zu den bedeutendsten Errungenschaften für Radler 2016 gehört der großzügige Ausbau der 680 Meter langen Fuß- und Radweg-Verbindung zwischen Stadeln und Mannhof. Mit rund 650 000 Euro schlägt dieses Projekt zu Buche. Der reguläre Jahresetat für Radwege in Fürth beträgt lediglich 120 000 Euro. Großprojekte werden allerdings aus anderen Töpfen finanziert.

Volker Dittmar