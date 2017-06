Hallenbad Wilhermsdorf: Bürgerinitiative gründet sich

Zweifel an Kooperation mit Langenzenn werden laut — Erste Versammlung am Mittwoch - vor 1 Stunde

WILHERMSDORF - Im Marktgemeinderat Wilhermsdorf wird seit einiger Zeit intensiv über die Zukunft des gemeindeeigenen Hallenbades diskutiert. Nun werden Bürger selbst aktiv.

Archivbild, entstanden bei einem DLRG-Schwimmturnier im Hallenbad Wilhermsdorf. © Wraneschitz



Archivbild, entstanden bei einem DLRG-Schwimmturnier im Hallenbad Wilhermsdorf. Foto: Wraneschitz



Am Mittwoch, 21. Juni, gründet sich eine "Bürgerinitiative Hallenbad, die sich "für den Erhalt des Hallenbades Wilhermsdorf und gegen eine Fusion mit Langenzenn einsetzt". Die Initiatoren laden alle am Hallenbad Interessierten zur Gründungsversammlung um 19 Uhr in den Landgasthof Brauhaus / Elena ein.

Sprecherin Kerstin Müller legt Wert darauf, dass das derzeit etwa zehnköpfige Team nicht aus parteipolitischem Kalkül handelt, sondern neutral sei: "Wir sind bisher vor allem Mütter von Schulkindern und Mitglieder von Vereinen." Doch die Gruppe sei für alle offen, gerade auch für kürzlich Zugezogene, die sich möglicherweise auf die Werbung der Gemeinde verlassen haben: Die Verwaltung nutze das Hallenbad gerne als Standortargument guter Infrastruktur.

Informationen fehlen

"Die Information der Wilhermsdorfer Bürger erfolgte nicht transparent und umfassend. Vor allem erschließt sich uns nicht die Notwendigkeit einer Beteiligung an einem Neubau eines Hallenbades in Langenzenn", kritisiert die Initiatorengruppe schriftlich.

Und nach Kerstin Müllers Worten zweifelt sie auch die von Gemeindeseite veröffentlichten Zahlen zum Sanierungsbedarf des 40 Jahre alten Hallenbades an.

Doch wesentlicher scheint die Angst von Eltern, ihre Kinder könnten bei einer Schließung des örtlichen Bades nicht mehr im Schulunterricht schwimmen lernen: Die langen Fahrtzeiten für den Weg nach Langenzenn würden dem möglicherweise entgegenstehen.

wra