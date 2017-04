Hallo Küken: Flauschiger Nachwuchs zu Ostern

Kinder konnten in Stadeln und Großhabersdorf Kükenschlupf-Aktion bestaunen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ihre Rassen tragen klingende Namen wie Brahma, Araucana, Höllandische Weißhaube oder Thüringer Barthuhn. Doch für die meisten Besucher dürfte das beim Kükenschlupf des Kleintierzuchtvereins Fürth-Stadeln am Ostersonntag ziemlich nebensächlich gewesen sein. Sie verfolgten gebannt, wie sich der Nachwuchs an seinem ersten Lebenstag durch die Eierschale kämpfte – ganz gleich welcher Rasse.

Unter der warmen Rotlichtlampe des gläsernen Brutkastens blicken die Küken neugierig in die Runde und wundern sich wahrscheinlich über das Publikum hinter der Scheibe. © Foto: Leberzammer



21 Tage benötigt ein befruchtetes Ei, bis daraus ein Küken schlüpft. Für die Kleintierzüchter in diesem Jahr nicht nur eine logistische Herausforderung, sollten doch möglichst viele Babyhühner live vor den Augen des Publikums das Licht der Welt erblicken. Wegen der Vogelgrippe und der daraus folgenden Stallpflicht wussten die Stadelner auch lange nicht, ob ihr Kükenschlupf überhaupt stattfinden kann.

"Zum Glück wurde die Stallpflicht noch rechtzeitig aufgehoben", freute sich der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Pflugmann. Die zahlreichen Besucher – vor allem Eltern mit Kindern waren in die "Ranch" an der Bauhofstraße gekommen – zeigen, dass die Veranstaltung nach über 15 Jahren für viele ein fester Bestandteil des Feiertagsprogramms geworden ist. Wer am Sonntag nicht konnte, hatte am Ostermontag Gelegenheit, das Kükenschlüpfen beim Geflügelzuchtverein Großhabersdorf zu erleben.

Es ist nicht nur lehrreich, wenn Pflugmann und andere Züchter von ihrem Hobby berichten und so gerade Kindern aus der Stadt die Natur näherbringen. Sie sind auch ausgesprochen putzig, die flauschigen Küken, egal ob sie gerade geschlüpft oder schon ein paar Tage alt sind. Nur anfassen darf sie keiner der Besucher – der Hygiene wegen. Die Mädchen und Buben konnten allerdings einige Kaninchen der Züchter streicheln.

Die Nager ließen das mal mehr, mal weniger entspannt geschehen. Zu viel Stress wurde aber keinem zugemutet: Wenn es zu arg wurde, ging es zurück in den Käfig. Dann war ihnen der Feiertagsrummel egal.

ARMIN LEBERZAMMER