Hamburger Feiertag

FÜRTH - Konzerthaus der Superlative: Nach 13 Jahren Bauzeit und einer skandalumwitterten Entstehungsgeschichte – aus ursprünglich 70 wurden am Ende knapp 800 Millionen Euro Baukosten – eröffnet am heutigen Mittwochabend in Hamburg die Elbphilharmonie. Den Speicher nahe der Landungsbrücken, auf dem der 110-Meter-Koloss entstand, kennt Sirka Schwartz-Uppendieck seit Kindertagen. Im Viertel St. Georg wuchs die Hamburgerin auf, in der Hansestadt studierte sie, dort hatte sie ihre erste Kantorenstelle. 1997 und mit 32 Jahren wurde sie nach Fürth berufen. Sie ist Kantorin der drei evangelischen Altstadtkirchen Auferstehung, St. Paul und St. Michael mit dem Arbeitsschwerpunkt Künstlerisches Orgelspiel, Programmchefin der Kirchenmusiktage und seit 2010 Kirchenmusikdirektorin. Ein Gespräch über die „Elphi“, Geld, Hamburger Gründergeist und Fürther Bescheidenheit.

Aus der Hansestadt nach Fürth: Sirka Schwartz-Uppendieck an der Orgel von St. Paul. Foto: Archivfoto: Martin Bartmann



4765 Pfeifen, eine Million Euro Kosten: Die Orgel der „Elphi“ — im Bild gespielt von Tituralorganistin Iveta Apkalna beim ersten Pressetermin im September 2016 — wird auch beim heutigen Eröffnungskonzert erklingen. Foto: Foto: Georg Wendt/dpa



Empfinden Sie sich eigentlich als Hamburgerin in Fürth oder als Fürtherin mit Hamburger Wurzeln?

Schwartz-Uppendieck: Schwierige Frage. Ich würde sagen, mal so, mal so. Es gibt ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft, ein Modell, mit dem ich mich durchaus identifizieren kann. Wenn allerdings das Gespräch auf die Elbphilharmonie kommt, fühle ich mich angesprochen. Da bin ich auf jeden Fall Hamburgerin.

Kaum eröffnet, ist der Bau das Wahrzeichen der Stadt geworden. Wann gehen Sie rein?

Schwartz-Uppendieck: Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Haus derart markant in die Landschaft eingefügt hat. Ein unheimlich erhabener, faszinierender Anblick. Und das Tolle ist: Meine Eltern haben ein Abonnement in der Musikhalle, das jetzt rüber in die Elbphilharmonie verlegt wurde. Daher komme ich im Juni mit meinem Mann in den Genuss, Bruckners Fünfte mit Herbert Blomstedt zu hören. Ansonsten hätten wir keine Chance gehabt, es ist ja alles total ausverkauft.

Mit Blick auf dieses Mega-Projekt und mit der Bitte um eine spontane Antwort: toll oder teuer?

Schwartz-Uppendieck: Toll. Und was für die Kultur ausgegeben wird, ist in Relation zu anderen Bereichen nach wie vor nicht so viel. Wer weiß, wohin die 800 Millionen Euro sonst gegangen wären.

Trotzdem, haben Sie in all den Jahren, in denen die Elphi entstand, nicht einmal gedacht, die da oben sind völlig übergeschnappt?

Schwartz-Uppendieck: Nein. Ich finde es eher irre, dass das Projekt eine solche Dynamik gewann. Es ist doch großartig, dass so viel Geld in die Kultur fließt.

Aber auch Sie kennen die Diskrepanz hierzulande. 100 Kilometer nördlich von Hamburg wird die Problemlage der deutschen Kulturlandschaft deutlich. In Schleswig wurde 2011 das Theater wegen Einsturzgefahr geschlossen. Bis heute ist es nicht wiedereröffnet, weil der Stadt vier Millionen Euro fehlen. Urbane Riesenprojekte hier, Not in der Provinz dort. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Schwartz-Uppendieck: Ich finde es problematisch, einen solchen Gegensatz aufzubauen. Eigentlich müsste man grundsätzlich immer für Kultur kämpfen, anstatt zu sagen, schaut mal her, alles fließt immer nur in die großen Städte. Genauso, wie es schwierig ist, ein Schwimmbad gegen ein Theater auszuspielen, denn es ist längst nachgewiesen, dass Kultur das soziale Bewusstsein stärkt und daher aus meiner Sicht immer förderungswürdig ist. Ich persönlich kann mich jedenfalls nur dafür einsetzen, dass Kultur eine Lobby hat und eine Lobby bekommt. Und das ist noch immer nichts im Vergleich mit der Autoindustrie, zum Beispiel. Dort fließt wesentlich mehr Geld, und seien Sie sicher, da ist eine Lobby am Werk, die sehr gut für sich zu sorgen weiß.

Man könnte aber auch sagen: 400 Millionen Euro weniger für die Elbphilharmonie, und vermutlich wäre noch immer ein ziemlich prächtiges Bauwerk dabei herausgekommen. Ihr Kollege, der Hamburger Kirchenmusiker Klaus-J. Rathjens, sagte gestern über die Elphi im Deutschlandradio Kultur: „Es gelingt mir einfach nicht, die Kosten zu verdrängen.“ Ihnen?

Schwartz-Uppendieck: Das Projekt verteuerte sich meines Wissens, weil es unvorhergesehene Probleme mit der Statik gab. Trotzdem spricht nachher niemand mehr darüber. Davon abgesehen, traue ich mir nicht zu, zu beurteilen, in welcher Höhe Geld für Kultur nötig und ab wann es unnötig ist.

Als Kirchenmusikerin dürften Sie sich vermutlich sehr für die gigantische Elphi-Orgel interessieren.

Schwartz-Uppendieck: Oh ja, sehr! Ich verfolge begeistert, was Tituralorganistin Iveta Apkalna aus Lettland so alles vorhat. Sie spielt viel neue Musik und vergibt Auftragswerke . . .

. . . was sehr an eine Fürther Kantorin namens Schwartz-Uppendieck erinnert.

Schwartz-Uppendieck: Ja, das ist ein sympathisches Konzept, finde ich. Bestimmt wird es viele Komponistinnen und Komponisten geben, die für die Elbphilharmonie kreativ werden. Ich beobachte mit Interesse, welchen Stellenwert die Orgel für das Haus haben soll.

Wobei Sie natürlich sagen müssen: Es geht doch nichts über die Orgel von Auferstehung.

Schwartz-Uppendieck: Ein für Fürth und in diesem Rahmen ganz ausgezeichnetes Instrument! Gerade eben erst habe ich ein neues Orgelkonzert der Bamberger Komponistin Dorothea Hofmann erhalten, das hier 2017 erklingen wird.

Was kann sich Fürth, was kann sich die Fürther Kultur von Hamburg abschauen?

Schwartz-Uppendieck: Den Gründergeist. In Hamburg ist der Blick großstädtisch, auf Hamburg guckt die Welt. In Fürth dagegen reißt man den Festsaal des Park-Hotels ab. Man ist hier für ähnliche architektonische Projekte einfach nicht weltoffen genug. In Fürth will man nicht mit individueller, großer Architektur glänzen. Stattdessen nimmt man sich ein Einkaufszentrum von der Stange, das überall stehen könnte. Das Bewusstsein für das Individuelle fehlt. Daher würde ich mir sehr wünschen, dass Fürth sich das von weltoffenen Städten abguckt.

