Handball: MTV Stadeln holt Bayernliga-Kapitän

Mit prominentem Neuzugang den BOL-Meistertitel im Blick - vor 1 Stunde

FÜRTH - Vor dem Start der Bezirksoberligasaison haben die Handball-Männer des MTV Stadeln bereits im Pokal Selbstvertrauen getankt. Auch wegen zweier prominenter Neuzugänge zählt sich das Team zu den Favoriten auf den Aufstieg in die Landesliga.

Aus Bayreuth nach Fürth: Michael Neumaier (Nr. 5) kann Tore werfen – aber auch zupacken. © Foto: Peter Kolb



Aus Bayreuth nach Fürth: Michael Neumaier (Nr. 5) kann Tore werfen – aber auch zupacken. Foto: Foto: Peter Kolb



Während es im Kader einige Wechsel gibt, herrscht auf der Trainerbank Kontinuität: Stefan von Frankenberg will das Team weiterhin betreuen – und einen Schritt nach vorne machen: „Der dritte Platz im letzten Jahr war ein schöner Erfolg. Wir wollen nun einen konstanteren Handball zeigen. Wenn uns das gelingt, werden wir sicher ganz vorne mitmischen.“ Allerdings muss der Coach auf wichtige Säulen verzichten. Mit Kreisspieler Michael Egerer, der im Football eine neue Herausforderung gefunden hat, fällt der Abwehrchef der letzten Jahre weg. Max Gräßel ist zum Studieren nach Bamberg gezogen, René Friedrich hat die Handballschuhe an den Nagel gehängt, um die weibliche Bundesliga A-Jugend und die Damenmannschaft zu coachen.

Dass der MTV dennoch optimistisch in die Saison geht, liegt an den beiden Neuzugängen. Von Bayernligist HC Sulzbach kommt mit Benjamin Funke ein bekanntes Gesicht zurück. Funke ging bereits vier Jahre für den MTV in der Landesliga auf Torejagd. Ehe er jetzt den Stadelner Rückraum verstärken soll, sammelte er bei HaSpo Bayreuth und der HC Sulzbach Erfahrungen in der Bayernliga.

Ein Überraschungscoup ist der Wechsel von Michael Neumaier, der von HaSpo Bayreuth nach Stadeln kommt. Der 27-jährige Rechtshänder führte Bayreuth zuletzt als Kapitän aufs Feld und war unter den Top-Ten-Torschützen der Bayernliga zu finden. Grund für den Wechsel: Der enorme Zeitaufwand für das Pendeln von Nürnberg in die Wagnerstadt.

Wieder im Team ist nach einer achtmonatigen Verletzungspause Sandro Karg. Der Linkshänder wird für mehr Flexibilität im rechten Rückraum sorgen. Dazu drängen einige Spieler aus der 2. Mannschaft und der A-Jugend nach, weshalb von Frankenberg aus einem breiten Kader schöpfen kann.

In der zweiten Runde des BHV-Pokals mussten jüngst Liga-Konkurrent Altenberg und der Landesligist Hätzfelder Bullen der Stärke des MTV Tribut zollen (wir berichteten). Die Punktejagd beginnt für die Stadelner am 2. Oktober gegen den BOL-Aufsteiger Altenberg. Außerdem treten aus dem Landkreis der TSV Stein, die HG Zirndorf und die Roßtaler Reserve in der Bezirksoberliga an.

fn