Handtaschenraub in Fürth: Verdächtiger ermittelt

FÜRTH - Immer war es ein Radfahrer, der an der Handtasche riss: Gleich drei Fälle nach ähnlichem Muster haben die Polizei in den vergangenen Tagen beschäftigt – zumindest für eines der Delikte ist jetzt ein Tatverdächtiger ermittelt.

Die Kripo nahm einen 42-Jährigen fest, der für den versuchten Raub am 12. November verantwortlich sein soll. An dem Montagabend waren zwei Frauen gegen 19 Uhr auf dem Gehweg in der Bäumenstraße unterwegs, als sich ihnen ein Radler näherte. Er versuchte, einer von ihnen die Tasche zu entreißen, scheiterte jedoch an der heftigen Gegenwehr der 47-Jährigen.

Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Ihre 52-jährige Begleiterin rief um Hilfe, woraufhin der Radfahrer in Richtung Rathaus flüchtete.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurden Zivilbeamte auf einen Mann aufmerksam, auf den die Beschreibung der Frauen zutraf. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei folgten – sie haben nun den Verdacht erhärtet.

Aktuell prüfen die Ermittler, ob weitere Raubdelikte in der Fürther Innenstadt auf das Konto des Mannes gehen könnten. Dort kam es jünst zu zwei weiteren, ähnlichen Übergriffen: Am vergangenen Mittwoch wollte ein Radler gegen 20.15 Uhr die Tasche einer Fußgängerin in der Hirschenstraße rauben. Auch sie wehrte sich heftig und es gelang ihr, die Tasche festzuhalten.

Am Freitag, 9. November, hatte ein Fahrradfahrer einer 62-Jährige in der Maxstraße die Tasche entrissen. Darin befanden sich ein geringer Geldbetrag und unter anderem ein Mobiltelefon. Die Täterbeschreibungen ähnelten sich.

