Handy lotst durch Wilhermsdorf

Zenngrundgemeinde hat jetzt eine App - vor 1 Stunde

WILHERMSDORF - Mit der Verwaltung kommunizieren, aber sich auch im Ort orientieren – das können Bürger ab sofort mit der Wilhermsdorf-App.

Via Mobiltelefon lassen sich zum Beispiel jetzt kaputte Lampen melden oder Veranstaltungen recherchieren. Foto: Heinz Wraneschitz



Seit kurzem kann man sich diese im Google Play Store herunterladen, das verriet Bürgermeister Uwe Emmert in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Auch wenn in der App diese Ratssitzung versehentlich für einen Tag später angekündigt wurde: Insgesamt hilft sie nicht nur den Ortsbürgern, sich in ihrer Gemeinde besser zurechtzufinden. So können sich Ansiedlungswillige mit dem Smartphone schnell über Kinderbetreuung oder auch das kulturelle Angebot im Ort informieren.

Noch sind einige Lücken vorhanden, beispielsweise wenn der Jugendtreff an zwei Stellen auftaucht, an einer aber kein Inhalt hinterlegt ist. Oder wenn zum Button Telefonservice keinerlei Informationen vorhanden sind.

Allerdings reizt die App aber sicherlich viele, den „Mängelreporter“ nicht nur einmal zu benutzen. Fotos von verklebten Verkehrsschildern, Hinweise auf nicht funktionierende Lampen, aber auch Lob lässt sich damit sofort an die Verwaltung übermitteln. Wie schnell die darauf reagiert, das muss sich zeigen. Genauso, wie lange es noch dauert, bis es die App auch für Apple-Telefone gibt. Momentan ist sie nur kostenlos für das Android-Betriebssystem erhältlich.

