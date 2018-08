Happy End: Fürtherin findet vertauschtes Hochzeitskleid

Nach einem Facebook-Aufruf meldete sich eine Frau - In der Reinigung verwechselt - vor 16 Minuten

FÜRTH - Es gibt ein Happy End: Jana Maric hat ihr Hochzeitskleid zurück. Über Facebook hatte die 37-Jährige danach gesucht, nachdem es in einer Fürther Reinigung vertauscht und einer falschen Kundin mitgegeben worden war. Die hat sich jetzt gemeldet.

Happy End: Jana Maric und Shelly Vogl nach der "Übergabe". In den Kleidersäcken müssten nun die richtigen Hochzeitskleider stecken. © privat



Happy End: Jana Maric und Shelly Vogl nach der "Übergabe". In den Kleidersäcken müssten nun die richtigen Hochzeitskleider stecken. Foto: privat



Der Aufruf hatte sich am Dienstag über Facebook rasch verbreitet, er wurde tausendfach geteilt, weil die Suche viele Menschen berührte: Das Hochzeitskleid, das Jana Maric vermisste, hat für sie eine besondere Bedeutung: nicht nur, weil sie es bei ihrem Ja-Wort am 19. Mai trug, sondern auch weil es ihr ihre Mutter gekauft hat, bevor sie starb.

Nach der Hochzeit gab sie es in einer Reinigung in der Fürther Südstadt ab, doch als sie es Anfang Juli abholen wollte, steckte im Kleidersack das Kleid einer anderen Braut. Auch im Lager war das richtige nicht zu finden. Es war offenbar einer falschen Kundin mitgegeben worden.

Wochen verstrichen, ohne dass diese Kundin sich in der Reinigung meldete. Den Fehler hatte sie offenbar gar nicht bemerkt. Am Dienstag wandte sich Jana Maric schließlich hoffnungsvoll an die Facebook-Nutzer - speziell an Kundinnen der Reinigung, die in den vergangenen Wochen ihr Brautkleid dort abgegeben haben. "Bitte seht in eure Kleidersäcke, ob da nicht vielleicht mein Kleid drin ist", bat sie.

Dann ging es ziemlich schnell: Am Mittwoch meldete sich tatsächlich eine Frau mit den Worten: "Hi, ich glaube, ich habe dein Kleid und du meins." Shelly Vogl hatte den Facebook-Post bemerkt, den Jana Maric noch um ein Foto des falschen Kleides ergänzt hatte: Und das sah ganz so aus, wie das, das eigentlich in Shelly Vogls Kleiderschrank hängen sollte.

Übergabe in der Reinigung

Ein Blick in den Kleidersack brachte Gewissheit: Die 26-Jährige, die genauso wie Jana Maric am 19. Mai geheiratet hatte, hatte Ende Juni in der Reinigung das falsche Kleid ausgehändigt bekommen. In den Sack hatte sie nicht mehr geschaut.

Sehr ähnlich seien die Modelle eigentlich nicht, sagt Shelly Vogl. "Meins ist aus Taft mit langer Spitzenschleppe und ihr Kleid ist ärmellos mit Blumenspitze."

Für den Tausch verabredeten sich die beiden Frauen am Donnerstagmorgen in der Reinigung, in der alles begann. Kurz nacht 8 Uhr hatten beide ihre kostbaren Stücke wieder in den Händen: "Ich bin überglücklich und dankbar", sagt Jana Maric. Sie sei überwältigt von der Unterstützung und danke allen, die den Post geteilt haben.

Und auch Shelly Vogl ist glücklich und erleichtert: Genau heute, erzählt sie, hätte sie nämlich das Kleid aus dem Kleidersack geholt. "Weil ich heute vor einem Jahr meinen Verlobungsantrag bekommen habe. Und ich denke, ich hätte den Schock meines Lebens bekommen!"

Claudia Ziob