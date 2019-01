Hardhöhe bekommt einen Grillplatz

FÜRTH - Am Schießanger hat Fürth bereits im Herbst einen neuen Grillplatz bekommen, ab dem Frühjahr soll die Hardhöhe profitieren. Der Standort steht inzwischen fest.

Hier darf ab April angeschürt werden. Einen Grill und Sitzgelegenheiten muss man sich aber mitbringen. © Foto: Ralf Rödel



Die Idee, im Westen der Stadt einen neuen Grillplatz anzulegen, stammt vom Runden Tisch Hardhöhe, die Politik griff sie im Sommer dankend auf — in einer Phase, in der junge Menschen vehement mehr Freiräume in der Stadt forderten (wir berichteten). Die Verwaltung erhielt den Auftrag, einen geeigneten Standort zu finden.

Grundsätzlich dafür in Frage kamen fünf größere öffentliche Grünflächen, drei von ihnen schloss man allerdings schnell aus. Die Gaußanlage – zwischen Volta- und Gaußstraße – sowie die Industrieanlage westlich und südlich des Uvex-Gebäudes schieden wegen ihrer Lage inmitten von oder nahe an Wohnbebauung aus.

Beim Baumhain östlich des Jugendhauses hatte man Bedenken, dass die vergleichsweise jungen Pflanzungen verletzt werden. Blieben noch ein Areal im sowie ein weiteres am Rand des Gewerbegebiets Hardhöhe West (Philipp-Reis-Straße). Das Grünflächenamt holte Stellungnahmen der Kollegen aus Ordnungsamt und Stadtplanung ein, beide empfahlen den Standort, an dem am wenigsten Konflikte mit Anwohnern zu erwarten seien: ein 600 Quadratmeter großes Gelände auf beiden Seiten des Wegs, der im Südosten durch die Grünfläche führt, die das Gewerbegebiet umrahmt.

In unmittelbarer Nachbarschaft – auch das hat der Stadtrat bereits beschlossen – soll eine sogenannte Pumptrack für BMX- und Mountainbikes entstehen (wir berichteten). Daneben schließt sich schon jetzt ein Bolzplatz an.

Im Bauausschuss hatten einige Stadträte Bedenken wegen der Anfahrt – der Platz ist nur über einen Fußweg zu erreichen. Das trifft laut Ernst Bergmann, Leiter des Grünflächenamts, aber auch auf die beiden Grillplätze an der Siebenbogenbrücke und am Schießanger zu. Bergmann äußerte grundsätzliche Zweifel, ob der Grillplatz auf der Hardhöhe überhaupt angenommen wird.

Am Ende einigten sich die Stadträte darauf, den Standort in einer Probephase von Anfang April bis Ende Oktober dieses Jahres zu testen. "Danach gebe ich gern zu, dass ich mich womöglich radikal geirrt habe", sagt Bergmann.

Großen Aufwand muss das Rathaus nicht betreiben: Es lässt lediglich große Abfallbehälter und vermutlich ein Baustellen-WC platzieren; außerdem Schilder, die darauf hinweisen, dass hier – entgegen der Grünanlagensatzung – gegrillt werden darf. Alles andere, nicht zuletzt den Grill, müssen die Nutzer mitbringen.

Sollte der Platz gut angenommen werden, wovon die Müllmengen in den Abfallbehältern zeugen werden, kann sich das Rathaus vorstellen, dort Tisch-Bank-Kombinationen aufzustellen wie an der Siebenbogenbrücke. Beim neuen Grillplatz am Schießanger nahe dem Flussdreieck läuft die Probephase schon. Für eine Zwischenbilanz ist es aber noch zu früh: Das Areal wurde erst im Herbst – deutlich nach der Grillsaison – eröffnet. Die beiden neuen Plätze sollen auch Druck vom überlaufenen Standort an der Siebenbogenbrücke nehmen.

