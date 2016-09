Hart, härter, Runterra: Das nordayern-Team ist bereit

ZIRNDORF - Durch den Schlamm, über Wände und in eiskaltes Wasser: Der Zirndorfer Runterra-Lauf ist definitiv nichts für Weicheier. Nicht umsonst zählt er zu den härtesten Hindernisläufen Deutschlands. Am Samstag, 17. September, ist es wieder so weit.

Zum dritten Mal findet der Runterra-Lauf in Zirndorf statt. Diesmal rechnet der Veranstalter mit 1800 Teilnehmern. © Sportfoto Zink / JüRa



Unter Kanus tauchen, durch den Schlamm robben, durch Autowracks krabbeln und natürlich viel laufen. Der Zirndorfer Runterra-Lauf ist für seine harten und kniffligen Hindernisse bekannt. Am Samstag, 17. September, findet Runterra zum dritten Mal in Zirndorf statt. Start und Ziel ist auf der Anlage des ASV Weinzierlein/Wintersdorf.

In diesem Jahr rechnet der Veranstalter mit etwa 1800 Läufern, die sich ab 12 Uhr in Gruppen durch den Parcour kämpfen.

Auf der acht Kilometer langen Runde warten etwa 45 Hindernisse auf die Teilnehmer. Damit ist Runterra der Extremlauf mit den meisten Hindernissen in Deutschland.

Jeder Teilnehmer kann selbst entscheiden, wie lange er sich quälen will. Entweder acht, 16 oder 24 Kilometern. Rund 200 Startplätze sind noch verfügbar. Anmelden kann man sich noch bis Donnerstag, 15. September, ausschließlich online.

Wie hart Runterra wird, haben vor kurzem rund 30 Männer und Frauen bei einem Runterra-Training erfahren. Am Atzenhofer Solarberg traf sich die Gruppe zu einer Übungseinheit.

Auch unser nordbayern-Team hat sich für den Runterra-Lauf 2016 einiges vorgenommen: Fest entschlossen wollen sich die sechs Starter durchsetzen und glänzen.

Übrigens: Der Veranstalter sucht noch 30 Streckenposten. Interessenten sollen sich per Mail bei Jutta Mützer melden.

