Hasen mit Sprachfehler

Frischer Sound: Die Big Wabbit Band überzeugte im Stadtpark - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mit dem Auftritt der Big Wabbit Band aus Bamberg endete die Open-Air-Konzertsaison des FÜ-Jazz Clubs auf der Freilichtbühne im Stadtpark.

Freilichtbühne unter Strom: Motorische Sogkraft zeichnet die von Matthias Zippel geleitete Bamberger Jazzformation aus. © Foto: Giulia Iannicelli



Die Combo vereint Voll- und Halbprofis zu einer Big-Band-Jazzformation, die an diesem bewölkten Vormittag ganz in Schwarz mit neongrünen Krawatten antritt. Zu hören gibt es viele Stücke von Gordon Goodwin und Pat Metheny, alles kommt außerordentlich melodiös daher, es swingt und groovt gehörig. Das Publikum — Familien, Senioren, vereinzelt Jugendliche — erlebt eine traumwandlerisch sichere Kommunikation zwischen Musikern, die sich nichts mehr beweisen müssen, aber dafür umso mehr zu sagen zu haben. Geschichten erzählen, sich im angeregten Dialog gegenseitig pushen – darum geht es.

Die Stücke transportieren grundverschiedene Stimmungen und haben spezifische „Erzählstrukturen“, ob es um die Laute einer Sommernacht oder einen Tanz auf Zehenspitzen geht. Mal wird betont rezitativisch gespielt, dann wird es spürbar ekstatischer, ja manchmal regelrecht „coltranesk.“ Immer wieder bricht die motorische Sogkraft der von Matthias Zippel geleiteten Band durch, satte Ostinato-Figuren treiben den niemals versiegenden Ideenfluss an.

So launig und mutig sie covern, so lässig klingen jeweils die Ergebnisse. Big-Band-Musik lebt von den Arrangements, aber das Salz in der Suppe liefern die Solisten mit ihren technisch tollen Improvisationen. In den leisen Momenten kosten sie die Süße der Melancholie aus und verschränken die Klangfarben zu einem dichten Gewebe — doch der alles bejahende Swing geht dabei nie verloren. Krumme Metren, poppige Thementeile sowie federnde Latin-Kompositionen tun ihr übriges: Diese Band bringt frischen Wind in den Stadtpark.

Leider kann der die Wolken nicht vertreiben, so dass zunächst die Pause entfällt und dann vorzeitig Schluss ist. Voll gelohnt hat es sich trotzdem. So wird Goodwins „Hunting Wabbits“ (was übrigens Rabbits, also Hasen, mit Sprachfehler wie bei Bugs Bunny bedeuten soll) die letzte Nummer.

CLAUDIA SCHULLER