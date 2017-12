Heiligabend-Friedensretter mit Waffenschein

Bistro Galerie: "Große böse Weihnachtssause" mit Arenz & Co. - vor 58 Minuten

FÜRTH - Dritter Advent. Der Countdown läuft. Da diesmal der vierte Advent mit Heiligabend zusammenfällt, zogen Ewald und Helwig Arenz samt Lisa-Sophie Kusz und Jürgen Heimüller ihre "Große böse Weihnachtssause" zum Abschluss der 2017er-Adventslesungen im Bistro Galerie um einen Sonntag vor.

Hier kommt man sich näher: Zur letzten von vier Adventslesungen machten sich (v.li.) Helwig Arenz, Lisa-Sophie Kusz, Jürgen Heimüller und Ewald Arenz ans Werk. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Es ist jedes Mal das selbe Drama: Mit dem Advent steigt die Vorfreude auf Weihnachten, die Lust am Plätzchenbacken, am Öffnen eines Kalendertürchens, am Kerzenanzünden, die Freude an Zweisamkeit und Familienleben. Doch je höher die Sonne der Vorfreude steigt, umso länger fällt der Schatten der Befürchtung. Mit dem Advent steigt die Konsumhektik, die Verpflichtung, Grußkarten zu schreiben, die Sorge, jemand oder etwas vergessen zu haben.

Vor allem wächst die Sorge, der Weihnachtsabend könnte in die Hose gehen. Warum? Vielleicht, weil der Mann und Vater etwas Entscheidendes verpasst. Zum Beispiel den Ladenschluss.

Ebendies ist der Stoff, aus dem die Brüder Arenz samt Jürgen Heimüller und Lisa-Sophie Kusz ihre Dramolette stricken. Als "Weihnachtsfrieden-Retter" hat Schauspieler, Sprecher und Musiker Heimüller eine Marktlücke entdeckt, um mit psychologischem Feingefühl wie brachialer Gewalt die Harmonie wiederherzustellen. Mitarbeiter sollten zum Bewerbungsgespräch Nahkampf-Zeugnis und Waffenschein mitbringen.

Noch besser ist es natürlich, es gar nicht zur Krise kommen zu lassen. Aber wenn selbst Ewald Arenz als Ich-Erzähler die Geschenke vergisst, ist guter Rat teuer. Doch wer sagt, dass der Nikolaus mit Rentieren und dick eingemummt durch den Schnee schlittert? Er könnte doch genauso gut auf einem fliegenden Teppich durch die Lüfte gondeln und als Besitzer eines Ein-Euro-Ladens vergesslichen Vätern aus der Patsche helfen. Denn der heilige Nikolaus war einst Bischof von Smyrna, dem heutigen Izmir, also türkisches Flair pur.

Wie man widerborstige Bälger und nachgiebige Mütter auf Vordermann bringt, demonstrieren Heimüller und Schauspielerin Lisa-Sophie Kusz, indem sie Altkanzler Helmut Schmidt selig zitieren: "Mit Terroristen verhandelt man nicht!" Eine Devise, die auch die Oma beherzigen sollte, die ihre Enkel zur Ablenkung durchs Museum führt und aufgrund pubertärer Auswüchse in Teufels Küche gerät.

Wie sieht eigentlich der ideale Weihnachtsmarkt aus? Eine Mischung aus Friede, Freude und Eierkuchen. Soviel Harmonie kann die Hölle nicht dulden, darum fordert Satan persönlich auf dem Rathaus einen eigenen Markt für sich ein: mit überteuertem Ramsch, Kopfweh-Glühwein und viel Feuerzauber. Den aber hat er doch schon, beteuert ihm der Beamte vom Marktamt: nämlich auf der Fürther Freiheit. Eine Geschichte, die Ewald Arenz neulich für die literarische Mittwochsreihe der Fürther Nachrichten verfasste.

Und noch eine Vergessliche-Väter-Geschichte haben Schauspieler und Autor Helwig und Bruder Ewald auf Lager. Die nicht vorhandenen Geschenke organisieren sie einfach, indem sie mit ihrem Nachwuchs auf Trödeltour gehen und all die ungeliebten Präsente anderer Leute mitnehmen. Irgendwas Passsendes ist sicher dabei. Und so wird allen eine Freude gemacht. Den Schenkern wie den Beschenkten, den Erzählern auf winziger Bühne, den Zuhörern im knallengen Bistro — und sogar dem Zechbruder von der Gustavstraße, der mitten in eine stategisch bedeutsame Stelle der Erzählung hineingrölt.

Reinhard Kalb