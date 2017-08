Heiße Tage retten die Bilanz der Freibäder

FÜRTH - Dem Sommer geht die Puste aus. Das meinen zumindest die Wetterfrösche. Am Mittwoch soll sich die Warmluft nach deren Berechnungen vorerst verabschieden. Wer noch ein wenig unter freiem Himmel durchs Wasser pflügen will, sollte nicht zu lange zögern, denn die Saison der Freibäder geht zu Ende.

Erfrischende Erlebnisse: Im Fürther Freibad am Scherbsgraben genießen (von links) Selvinaz Selale aus Nürnberg sowie Pia Klauke und Melisa Kavruk aus Aachen die Sonnenstrahlen. © Giulia Iannicelli



Bereits nach dem jüngsten Sturm am 18. August hat Bademeister Fernando Barrientos im Burgfarrnbacher Jugendbad die Segel gestrichen. Eigentlich wollte er noch bis 25. August im Farrnbachgrund unterhalb der Hummelstraße ausharren, doch das kleine Schwimmbecken war so sehr mit abgebrochenen Ästen gefüllt, dass an ein schnelles Reinigen nicht zu denken war.

Das Naturbad Großhabersdorf ist bekannt für sein schönes Ambiente mit Brückensteg und biologischer Wassereinigung durch einen Pflanzengürtel am Beckenrand. © Foto: Thomas Scherer



Zum Glück sind die Gebäude und das Becken heil geblieben. In aller Ruhe wird die von der infra unterhaltene Freizeitanlage nun winterfest gemacht. Sobald das Thermometer im nächsten Frühjahr über 21 Grad klettert – heuer war es am 2. Juni soweit – sperrt Barrientos wieder das Eingangstor auf.

Das Freibad am Scherbsgraben verabschiedet sich als zweiter Pool im Fürther Raum am Sonntag in die Winterpause. Heute und morgen kann man es noch von 7 bis 20 Uhr nutzen, die kleine Zugabe vom 1. bis 3. September geht allerdings mit kürzeren Öffnungszeiten (10 bis 18 Uhr) einher. Fürthermare-Geschäftsführer Rainer Grasberger ist mit der Saison zwar nicht unzufrieden, meint aber: "Es hätte besser kommen können". Hoffnung machte der gute Saisonstart mit seiner Schönwetterperiode im Juni.

Starker Dämpfer

Ganz anders als im Jahr zuvor, als der Sommer erst im August richtig Gas gegeben hatte. Doch der nasse und kühle Juli hat heuer den Erwartungen einen starken Dämpfer verpasst. 82 600 Badegäste wurden bis zum vergangenen Montag am Scherbsgraben gezählt. Gut 85 000 können es wohl bis Sonntag noch werden, schätzt Grasberger. Wie sein Geschäftspartner Horst Kiesel sieht er im klassischen Freibad ein "Auslaufmodell". Geändertes Freizeitverhalten und das Altern der Gesellschaft brächten es mit sich, dass immer weniger Menschen einfach nur schwimmen wollen. Ein paar Wolken und Temperaturen unter 30 Grad genügten inzwischen schon, um das Freibad zu leeren — bis auf die unempfindlicheren Stammgäste.

Übersichtlich ging es auch zum Wochenanfang zu, obwohl sich der Sommer da von seiner angenehmen Seite zeigte. Die Tage, an denen 6000 Besucher Abkühlung im Freibad am Scherbsgraben suchen, kann Grasberger an einer Hand abzählen. Vergangenes Jahr waren es nach durchwachsener Saison 88 000 Badegäste, im Rekordsommer 2015 sogar 120 000.

Von solchen Zahlen ist man im Zirndorfer Bibertbad weit entfernt. Bis Sonntag waren es 64 485 Besucher. Im Jahr davor wurden noch 65 474 gezählt, 2015 sogar über 72 000. Spitzenwerte registrierte man im Bibertbad während der Hitzeperioden vom 27. bis 29. Mai (5600 Badegäste) und vom 19. bis 24. Juni (über 9000 Besucher).

Doch auch hier fiel auf, dass im erfrischenden Sportbecken immer noch Platz war, während sich die Massen im wohlig warmen Freibecken des Hallenbades drängten. "Wir hätten mehr Zulauf gebraucht", sagt Tanja Ehrlich von der Zirndorfer Bäderverwaltung. Ob es die "Nachspielzeit" noch herausreißt, ist ungewiss. Nach Möglichkeit noch bis Ferienende (12. September) will man das Freibad offen halten, wenn der Sommer mitspielt, vielleicht sogar noch ein paar Tage länger. Zum Glück hat der Sturm auch das Bibertbad weitgehend verschont. Lediglich am Zaun gab es Schäden durch heruntergebrochene Äste. Und die konnten schnell repariert werden.

Am Montag wurde in Zirndorf offiziell die Hallenbad- und Saunasaison eingeläutet. Während der Sommerpause wurden beide Bereiche aufgemöbelt. Die erweiterte Sauna erlebt ihren zweiten Winter. Der Bau eines zusätzlichen Tauchbeckens wurde auf nächstes Jahr verschoben.

Den 10. September peilt man in Veitsbronn als letzten Badetag dieses Jahres an. Auch hier wird allerdings bei entsprechenden Temperaturen eine Zugabe in Erwägung gezogen. Ab 1. September schließt das Veitsbad wegen der einsetzenden Dämmerung eine Stunde früher: bereits um 19 Uhr.

Vom Sturm verschont

Genaue Besucherzahlen liegen noch nicht vor, der Bademeister spricht aber von einer "durchaus guten Saison". Die ruhige Lage und die Familienfreundlichkeit ziehen zuverlässig Besucher aus einem größeren Umkreis an. Und dies, obwohl der Eintrittspreis heuer geringfügig angehoben wurde. Die letzte Preiserhöhung hatte es 2009 gegeben. Gerade in Veitsbronn grenzte es an ein Wunder, dass der Sturm das Bad verschont hat, während er nicht weit davon entfernt in Seukendorf großflächige Schäden auf den Feldern anrichtete.

Die Kirchweih markiert am 8. September um 11 Uhr das Saisonende im Naturbad von Großhabersdorf. Am kommenden Samstag kann zudem nur bis 14 Uhr gebadet werden, weil das Areal dann für den (ausverkauften) Auftritt der Band Viva Voce am Abend vorbereitet wird. Bademeisterin Sonja Stebel hat eine durchschnittliche Saison hinter sich. "Die Besuchermarke 30 000 haben wir immerhin schon geknackt", obwohl die Baustelle vor der Tür Ortsunkundigen den Zugang ziemlich erschwerte.

Im heißen Sommer 2015 konnten allerdings 43 000 Badegäste im Naturbad gezählt werden. Die Spitzenwerte liegen hier bei 2000 Besuchern täglich. Das Wasser wird von Pflanzen am Ufer gereinigt und nur von der Sonne erwärmt. Immerhin 22 Grad misst es jetzt kurz vor Saisonende.

VOLKER DITTMAR