Zugegeben: Beim DSDS-Casting in Fürth war der Andrang nicht gerade groß. Einige Sänger trauten sich am Dienstag dann aber doch hinters Mikro und gaben mit viel Leidenschaft ihr Gesangstalent zum Besten. Von Rock bis Soul war die Palette bunt gemischt.

Volle Straßen am Sonntag in Poppenreuth: Ob in Tracht, im Hühnerkostüm oder als gefährliche Piraten verkleidet, der Fürther Stadtteil stach in diesem Jahr beim traditionellen Kirchweihumzug wieder mit einfallsreichen Kostümen und Themenwagen heraus. Da bekam natürlich auch Trump sein Fett weg. Für die jungen Leute ging's im Anschluss zum Wettstreit der Kärwaburschen.