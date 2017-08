Helden ganz nah: Blaulichttag weckte Interesse

Rotes Kreuz, Polizei und Rettungsdienste gaben einen Einblick in ihre Arbeit - vor 50 Minuten

FÜRTH - Der kleine Nils konnte noch nicht einmal über das Lenkrad des Polizeibusses schauen, als er seinen Papa anstrahlte: Der Blaulichttag am Katastrophenschutzzentrum war nicht nur, aber vor allem ein Tag für die Kleinsten.

Platz da: Auch wenn der Fuß noch nicht bis zum Gaspedal reicht, ist es für den jungen Nils sehr aufregend, einmal in einem richtigen Einsatzfahrzeug der Polizei Platz nehmen zu dürfen. Eine Polizistin zeigt ihm die Funktionen. Foto: Sebastian Zelada



Dort gab es Spiel, Spaß und viele Lernmomente, an Bastelstationen, Wasserspielen mit der Feuerwehr und zahlreichen Fahrzeugen der Bundespolizei, des Roten Kreuzes - Organisator der Veranstaltung - und der Land- und Wasser-Rettungsdienste. Alle standen zur Besichtigung bereit. Hinzu kamen Workshops zur Wundversorgung mit Pflaster, dem Behandeln geschminkter Verletzungen und eine Rallye, bei der Familien unter anderem einen Hindernisparcours überwinden mussten. Eine realistisch dargestellte Vorführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen sorgte für den Höhepunkt des Tages.

An jedem Stand und Fahrzeug beantworteten Repräsentanten von Polizei und Rettungsdiensten die Fragen und führten die Funktionen ihrer Geräte vor – vom Quad bis zur Drohne. Der Aktionstag sollte schließlich die Blaulichtberufe greifbarer machen und auch bei Erwachsenen Interesse wecken. Dazu konnte sogar das Innenleben der Fahrzeuge unter die Lupe genommen werden.

Ein seltener Einblick, den sich an diesem heißen Samstag über 450 Besucher nicht entgehen lassen wollten: "Wir sind total überwältigt von dem Ansturm heute", so Mitorganisatorin Christine Zelnhöfer. Ihre Kollegin Nicole Jäger pflichtet dem bei: "Letztes Jahr waren es nur etwa 150 Besucher. Diese Zahl hatten wir heute schon um 12 Uhr mittags erreicht." Und nicht nur das: Auch die 800 mitgebrachten Bratwürste waren am frühen Nachmittag bereits restlos verputzt. Wer erst danach erschien, durfte sich immerhin noch am Kuchen schadlos halten.

Martin Voelz und seine Familie gehörten zu diesen Nachzüglern und verpassten den größten Ansturm. Als das Feld sich gelichtet hatte, genoss Vater Voelz mit seiner Frau Petra und den beiden kleinen Söhnen Jan und Tom dennoch das sonnige Wetter bei entspannter Atmosphäre. Sie freuten sich über die vielen Aktionen, während ihr Nachwuchs begeistert Fotos mit Toni dem Bären machte, dem Maskottchen der Bundespolizei.

Vielleicht regt dieser Enthusiasmus ja irgendwann einmal Jugendliche dazu an, ebenfalls einen Blaulichtberuf zu wählen. Gerade das Rote Kreuz kämpft um Helfer. Umso wichtiger ist der am Samstag erzielte Erfolg: Der Reinerlös der Veranstaltung fließt in die Erste-Hilfe-Ausbildung an Kindergärten und Schulen. Für den Blaulichttag 2018 steht übrigens eine Sache bereits ganz oben auf der Liste: Mehr Bratwürste!

