Helen Schneider ist nicht zu stoppen

Die Musikerin stellt am Freitag ihr Album "Movin’ On" im Fürther Stadttheater vor - vor 13 Minuten

FÜRTH - Manche sagen, Helen Schneider erfinde sich immer wieder neu. Das stimmt so nicht ganz. Die vielseitige Künstlerin nimmt sich vielmehr die Freiheit, in ihrer Musik ganz sie selbst zu sein und denkt gar nicht daran, vergangenen Zeiten nachzuhängen. Am Freitag kommt sie zum Konzert ins Stadttheater. Warum der Titel ihres aktuellen Albums "Movin’ on" heißt, macht sie im FN-Gespräch am Telefon klar.

„Dieses kurze Silberhaar war wie eine Befreiung für mich“: Mit radikal veränderter Frisur präsentiert sich Helen Schneider. © Foto: Anatol Kotte



Philosophen und Friseure wissen: Wenn Frauen ihre Frisur radikal verändern, dann hat das nur selten mit Mode zu tun. Auf dem Cover ihrer jüngsten CD ist Helen Schneider mit einem raspelkurzen hellen Schopf zu sehen. Was heißt das? Die Sängerin lacht: "Dieses kurze Silberhaar war wie eine Befreiung für mich! Ich hätte viel früher mit dem Färben aufhören sollen."

Verblüffende Ehrlichkeit einer Frau, die noch nie auf die Idee kam, mit einem "Best of"-Programm zu touren, sondern immer wieder neue Pfade sucht. "Für mich hat das damit zu tun, dass man weiß und akzeptiert, wer man ist."

Exakt 40 Jahre ist es her, dass die Amerikanerin in "Bios Bahnhof" auftrat – mit einer wallenden, dunklen Lockenmähne. Nach dieser viel beachteten Premiere in Alfred Bioleks Erfolgsshow nahm ihre Karriere rasant an Fahrt auf. Sie tourte mit Udo Lindenberg, wurde als Musical-Star gefeiert. In Fürth trat sie im Stadttheater unter anderem als Stummfilm-Diva Norma Desmond in "Sunset Boulevard" auf und kehrte schon mehrmals zu Konzerten zurück: "Ich liebe es, nach Fürth zu kommen", sagt sie. "Das Theater ist ein Traum, die Fürther sind unheimlich lieb und die Stadt hat Flair. Deshalb bin ich hier immer happy."

Am Freitag wird sie im Stadttheater ihr inzwischen 17. Album vorstellen. Lieder, die gemeinsam mit ihrem Gitarristen Jo Ambros und Kollegin Linda Uruburu entstanden und davon erzählen, wie es weitergeht, wenn Verlust und Trauer überwunden sind. Für Helen Schneider, die nach 40-jähriger Beziehung ihren Partner George Nassar verlor, ein sehr persönliches Kapitel. Nach einem so massiven Einschnitt in das vertraute Lebensgefüge sei es für sie nicht leicht gewesen, eine Art von Neuanfang zu wagen.

"Aber es hilft, wenn man Familie und Freunde hat und es ist wahr, dass die Zeit ein Heiler ist." Trotzdem habe sie diese Phase "sehr viel Kraft" gekostet. Ihr Rat klingt beinahe poetisch: "Man muss die Leidenschaft für das, was man tun will, wie eine Flamme ermutigen, kräftig zu brennen." Dazu komme die Bereitschaft, "auch auf ganz anderen Schienen zu gehen". Eine Fähigkeit, die die Künstlerin sich nicht mühsam aneignen musste: "Ich war schon immer so."

Eine Erfahrung, die relativ neu für sie ist, macht sie jetzt in Hamburg. Dort ist sie inzwischen als Dozentin an der Stage School tätig und unterrichtet Nachwuchstalente. "Es sind lange Tage, aber ich liebe das und es tut mir gut." Im Sommer ist sie von Berlin nach Hamburg gezogen: "Es ist ganz anders, aber ich fühle mich inzwischen total komfortabel und komplett zu Hause." Für das kommende Jahr hat sie viele Pläne. Eine Uraufführung, neue Lieder.

Doch zuerst steht im alten Jahr noch ihr Geburtstag an. Am Tag vor dem Heiligen Abend wird sie 66 Jahre alt. "It is what it is", kommentiert sie gelassen: "Es ist wie es ist." Der "allerschlimmste" sei ihr 64. Geburtstag gewesen. Schuld daran seien die Beatles gewesen: "Alles wegen dieses Lieds, ich hab’ gedacht, jetzt werde ich 1064 Jahre alt. Aber danach war dann alles easy."

Hat sie Vorsätze für das neue Lebensjahr? "Ich möchte flexibel bleiben und weiter machen. Movin’ on."

"Movin’ On": Freitag, 19.30 Uhr, Stadttheater. Karten in der FN- Geschäftsstelle (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77) und an der Theaterkasse.

Sabine Rempe