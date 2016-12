Heli-Einsatz: Schwangere bei Unfall in Seukendorf verletzt

SEUKENDORF - Eine Kollision mit ernsten Folgen: Am Donnerstagnachmittag stießen ein Mercedes und ein BMW in der Nähe des Seukendorfer Kreisels zusammen. Drei Menschen wurden verletzt - darunter eine schwangere Frau. Auch deshalb rückte ein Rettungshubschrauber an.

Der Fahrer des Mercedes (rechts) blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Foto: ToMa



Kurz nach 15 Uhr krachte es bei Seukendorf im Landkreis Fürth: Ein Mercedes und ein BMW stießen an der Auffahrt zur B8 zusammen. Dabei wurden drei Menschen - alles Insassen des BMW - verletzt, darunter auch eine schwangere Frau und ein Kind. Nach ersten Informationen wurde die Familie nur leicht verletzt. Ein Rettungshelikopter rückte dennoch an und brachte sie in eine Klinik.

Nach aktuellen Erkenntnissen übersah der Fahrer des Mercedes, der unverletzt blieb, den aus Richtung Seukendorf kommenden BMW. Die Verbindungsstraße in Richtung Cadolzburg blieb für etwa eine Stunde gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Seukendorf übernahm das Absichern der Unfallstelle, außerdem mussten die Rettungskräfte auslaufende Betriebsstoffe abbinden.

