Heute zählt es: Drei Fürther über Frankreichs Schicksalswahl

Le Pen oder Macron? Die FN fragten nach Hoffnungen und Befürchtungen

FÜRTH - Die Stichwahl in Frankreich gilt als Schicksalsentscheidung für Europa. Wer wird Präsident? Der sozialliberale Emmanuel Macron? Oder die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die den Euro abschaffen und die Franzosen über den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union abstimmen lassen will? Was hoffen, was befürchten Fürther, die in engem Kontakt mit den Menschen im Nachbarland stehen? Einige Antworten.

Die Menschen in Frankreich gehen in ein spannendes Wahlwochenende. © Foto: Bob Edme/dpa



Der Anruf aus der Redaktion erreicht Michel Gosselin in Südspanien, ein Urlaub mit Freunden steht gerade an. Mit den FN spricht er trotzdem gern und ausgiebig. Gosselin wuchs in der Nähe von Paris auf, lebt aber lange genug in Fürth, um zu wissen, dass dort hinter dem Kürzel FN nicht Le Pens Front National steht, sondern nur die Fürther Nachrichten.

Urlaub in Spanien, verpasst Gosselin also die Wahl im Land seiner Geburt? Nein, nein, der frühere französische Honorarkonsul und Leiter des Hotel Mercure in Fürth, winkt ab. Heute, am Samstag, geht es zurück in die Kleeblattstadt. Am Sonntagmorgen will er schon früh im Konsulat in Nürnberg sein, um seine Stimme abzugeben. Er wählt Macron, so wie beim ersten Durchgang vor zwei Wochen.

Im Urlaub hat er das TV-Duell der beiden Kandidaten gesehen – und war entsetzt. "Diese Frau hat nicht über ihr Programm geredet, die wollte Macron nur provozieren und kaputtmachen", schimpft Gosselin. Le Pen habe einmal mehr bewiesen, dass sie nicht wählbar sein. Am Sonntagabend wird er einen französischen Sender einschalten und einen klaren Sieg von Macron sehen, da ist er sich sicher. "Hoffentlich mit über 60 Prozent." Wichtig sei nur, dass alle Franzosen wählen gehen, und keiner glaubt, er könne daheim bleiben, weil Macron den Sieg ja ohnehin schon in der Tasche habe.

Fürths Partnerstadt-Beauftragte Hilde Langfeld sieht der Wahl mit gemischten Gefühlen entgegen, rechnet "aber doch mit dem Sachverstand der Franzosen, die ja hoffentlich keine extreme oder extremistische Partei an der Regierung haben wollen". Langfeld ist ziemlich sicher: Auch wenn die etablierten Parteien im ersten Wahlgang geohrfeigt wurden: "Im zweiten Wahlgang wird man nicht den Front National wählen." Und doch fürchtet sie, dass es knapp werden könnte.

Auch wenn sie ihn für unwahrscheinlich hält und jüngste Umfragen das bestätigen: Ein Sieg Le Pens käme für Hilde Langfeld einem "Erdbeben" gleich. "Was das für Folgen hätte, kann man gar nicht absehen."

Kommunalpartnerschaften wie die zwischen Fürth und Limoges seien erfahrungsgemäß zwar stabil und nationalpolitischen Entscheidungen nicht direkt ausgeliefert. Doch dass Le Pen behaupte, Frankreich werde bald in jedem Fall von einer Frau geführt, von ihr selbst oder von Frau Merkel, weil Macron Frankreich Deutschland unterwerfen werde, zeige doch, wie diese Frau Feuer schürt und spaltet. Dieser "niveaulose Populismus" konterkariere das Engagement all jener, die sich seit den 1960er Jahren für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen und dabei stets das Verbindende im Blick hätten, nicht das Trennende.

"In der Schule habe ich diese Sprache gehasst." Nach der ersten Ausstellung seiner stählernen Skulpturenmonster in Limoges 2010 aber war Patrick Preller Frankreich-Fan durch und durch. "Ich habe dort wahnsinnig nette Leute kennen gelernt", aus einem Kunst-Aufenthalt in der Partnerstadt wurden vier, an der Porzellanschule hielt er einen Kurs ab, den sogar der lokale Fernsehsender ins Bild nahm.

Versteht sich, dass der 44-Jährige den Sonntag mit einiger Spannung verfolgt — und mit bangen Blicken, "denn was Prognosen taugen, haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit in den USA gesehen". Als Künstler sei er "grundsätzlich unpolitisch", als Mensch jedoch ein Streiter für eine offene, freie Welt. Was ein Sieg Le Pens für das kulturelle Klima im Nachbarland bedeuten könnte, wagt er sich aktuell nicht auszumalen. "Aber die Franzosen gehen zum Protestieren ja sehr gern auf die Straße, und ich bin mir sicher, dass die Künstler sofort mitmarschieren würden."

Preller hofft, dass die Wähler die Entscheidung am Sonntag ernst nehmen. "Wir Deutsche können jetzt nur zugucken. Aber wir können uns vor Augen führen, wie wichtig es ist, eine Politikerin vom Schlage Le Pens hierzulande zu verhindern."

