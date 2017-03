Bei einem tragischen Unglück in Fürth ist ein 13-jähriger Junge ersten Informationen zufolge lebensgefährlich verletzt worden. Er spielte auf einem Hallenflachdach, als er durch ein Oberlicht brach und über fünf Meter in die Tiefe stürzte.

Es war ein Provisorium bis zum Ende: Zwischen Bauzäunen und Planen lebten in den vergangenen zweieinhalb Jahren teils bis zu 800 Flüchtlinge im früheren Möbelhaus Höffner in Fürth. Jetzt wird die Unterkunft geschlossen. Helfer und Mitarbeiter haben erzählt, was ihnen in Erinnerung bleiben wird.