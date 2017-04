Hilfe aus Fürth für Mama Shirley und ihre Waisen

Evelyn Zemke und ihre Familie engagieren sich für ein Haus in Südafrika - 21.04.2017 21:00 Uhr

FÜRTH - "Das hat meine Sicht auf die Welt verändert", sagt Evelyn Zemke aus Fürth und meint damit einen achtmonatigen Auslandsaufenthalt in Südafrika im Jahr 2012. Seit dieser Zeit unterstützt sie das Waisenhaus von Shirley Merime und hat dazu den Verein "Change a Life" gegründet.

Evelyn Zemke (hinten Mitte) hat den Verein „Change a Life“ gegründet und unterstützt damit das Waisenhaus von Shirley Merime (hinten rechts) in Südafrika. Schwester Anja Zemke (hinten links) hilft auch mit. © Fotos: privat



Evelyn Zemke (hinten Mitte) hat den Verein „Change a Life“ gegründet und unterstützt damit das Waisenhaus von Shirley Merime (hinten rechts) in Südafrika. Schwester Anja Zemke (hinten links) hilft auch mit. Foto: Fotos: privat



"Mama Shirley" wird die Gründerin und Leiterin des Waisenhauses von den Kindern genannt. Obwohl es natürlich nicht ihre leiblichen Kinder sind, sondern allesamt ungewollte oder Waisenkinder. Sie alle tragen jedoch Shirley Merimes Nachnamen, denn für sie sind es in der Tat "ihre" Kinder. Im "Ebenezer Hannah Home" betreut Shirley rund 150 Kinder vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen – einige sind HIV-infiziert und brauchen spezielle Aufmerksamkeit. Außerdem finden hier alte Menschen ein Zuhause, die sonst niemanden mehr haben.

"Ich bewundere diese Frau"

Die Kinder bekommen nicht nur ein Dach über dem Kopf, Essen und Bildung, sondern vor allem eines: ganz viel Liebe. Und das, obwohl "Mama Shirley" einst selbst ein Waisenkind gewesen ist und ohne Liebe aufwachsen musste. "Ich bewundere diese Frau. Sie ist der beeindruckendste Mensch, den ich je kennengelernt habe", sagt die 32-jährige Evelyn Zemke fast ehrfürchtig.

Im „Ebenezer Hannah Home“ bekommen ungewollte Kinder und Waisenkinder nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch viel Liebe. Außerdem finden hier alte Menschen, die sonst niemanden mehr haben, ein Zuhause.



Im „Ebenezer Hannah Home“ bekommen ungewollte Kinder und Waisenkinder nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch viel Liebe. Außerdem finden hier alte Menschen, die sonst niemanden mehr haben, ein Zuhause.



Die Geschichte von Evelyn Zemkes Engagement begann im Jahr 2012. Damals studierte sie Internationale Betriebswirtschaftslehre und wurde im Rahmen eines Trainee-Programms von Siemens für acht Monate nach Johannesburg geschickt. Dort wurde Zemke mit der enormen Diskrepanz zwischen den Superreichen und den ganz Armen konfrontiert. "Ich war schockiert", erinnert sie sich. Angesichts dieser "krassen Zwei-Klassen-Gesellschaft" habe sie sich engagieren wollen, aber nicht nur punktuell, sondern nachhaltig.

Im Internet stieß sie auf das "Ebenezer Hannah Home", 20 Minuten südlich von Johannesburg gelegen, das es schon seit 1992 gibt. Sie besuchte Shirley Merime — und war hellauf begeistert. "Ich wurde mit offenen Armen und Herzen empfangen", erinnert sie sich an ihren ersten Besuch. Natürlich spendete sie erst einmal selbst Geld für dringend benötigte Dinge.

Zurück in Deutschland, weitete die junge Frau ihr Engagement aus: Mutter Petra ist Lehrerin und vermittelte Patenschaften mit Schulen in Erlangen: Sie sammeln mit Aktionen Geld, das Evelyn Zemke dann nach Südafrika weiterleitet. Damit alles sauber über die Bühne geht, kam die Idee auf, einen Verein zu gründen. Mit im Boot bei "Change a Life": die ganze Familie Zemke.

Vorsitzende sind Evelyn Zemke und ihre Schwester Anja (sie hat auch die Internetseite erstellt), Vater Mark-Peter fungiert als Finanzvorstand, Mutter Petra kümmert sich um die Schulpatenschaften. "Oma und Opa sind auch Vereinsmitglieder", erzählt Evelyn Zemke und lacht. Sie freut sich, dass ihre komplette Familie hinter ihr steht, und betont: "Jeder gespendete Cent kommt in dem Waisenhaus an." Verwaltungskosten fallen keine an, die Familie erledigt alles ehrenamtlich. Shirley schreibe stets. wofür das Geld verwendet werde. "Es ist also alles ganz transparent."

Die Schwestern sind auch schon gemeinsam nach Südafrika gereist. Und Anja war ebenso begeistert. "Die Kinder sind so wohlerzogen, es herrscht ein liebevoller Umgang miteinander. Es ist wie eine große Familie." Zwar packen dort tatsächlich alle mit an — aufgenommen wird nur, wer laufen kann —, doch "es fehlt an allen Ecken und Enden", weiß Evelyn Zemke. Einzige Einnahmequelle ist die eigene Bäckerei, aber das reicht laut Zemke nur für die Grundversorgung. Medikamente, mal ein Stück Fleisch — dafür ist kein Geld da.

Wunsch: Ziegelsteinmaschine

Aktuell möchte Shirley Merime eine höhere Mauer zum Schutz der abgelegenen Einrichtung errichten. Dafür wäre eine Ziegelsteinmaschine vonnöten, die man anschließend zum Bau von neuen Räumen oder zum Sanieren nutzen könnte. Doch eine solche Maschine kostet rund 7000 Euro. Deshalb bittet Evelyn Zemke dringend um Spenden. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt, wer seine E-Mail-Adresse angibt, wird außerdem über die Verwendung der Gelder und über Neuigkeiten aus dem "Ebenezer Hannah Home" auf dem Laufenden gehalten.

Sitz des Vereins "Change a Life" ist Weisendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt, wo Evelyn Zemke geboren ist. Die beiden Vorsitzenden wohnen aber inzwischen in Fürth. Die Arbeit für und mit "Change a life" jedenfalls hat die Schwestern Zemke geprägt. "Gutes tun ist so einfach."

Ein Spendenkonto existiert bei der Stadt- und Kreissparkasse Höchstadt/Aisch, IBAN-Nummer: DE61 7635 1560 0425 1667 74

JEANETTE SEITZ