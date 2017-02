Hilfe für Eltern in Trennung

Jugendamt bietet Kurs zum Schutz von Scheidungskindern - vor 58 Minuten

LANGENZENN - Die Quote der Ehescheidungen im Landkreis Fürth ist eine der höchsten in Bayern. Damit Paare in Trennung ihre Kinder nicht aus dem Fokus verlieren, bietet das Kreisjugendamt jetzt einen Kurs für Eltern an.

Einen Kurs zum Schutz von Scheidungskindern bietet das Jugendamt an.



Auf 500 Eheschließungen im Landkreis Fürth kommen pro Jahr 300 bis 400 Scheidungen. Alljährlich sind von der Trennung der Eltern über 250 Kinder betroffen. Nicht erfasst werden dabei Familien, in denen die Eltern ohne Trauschein zusammenlebten.

Wenn die Partner sich streiten, geraten nicht selten die Kinder völlig aus dem Blickfeld. Je nach Alter der Söhne und Töchter kann das die unterschiedlichsten Folgen haben: psychosomatische Störungen, Leistungsabfall in der Schule oder Ängste.

Der Kurs "Kinder im Blick" soll über die Risiken für den Nachwuchs aufklären, aber auch Vorschläge machen, wie man mit dem anderen Elternteil besser umgehen kann. Die Entscheidung, das Elterntraining anzubieten, geht zurück auf die Aktualisierung des Jugendhilfeplans, der ein Defizit bei Hilfen für Familien in Trennungssituationen ausmachte.

In sechs Sitzungen, die jeweils drei Stunden dauern, gibt ein professionelles Zweierteam Anleitung. Die Gruppe wird maximal zehn Personen umfassen. Die Erweiterung um einen siebten Abend, bei dem es sich um Patchworkfamilien dreht, ist denkbar. Es fallen 50 Euro Teilnahmegebühr an.

Die Treffen finden jeweils donnerstags von 16.45 bis 20 Uhr in der Räumen der Kita St. Marien in Langenzenn (Sudetenstraße 14) statt und beginnen am 27. April. Anmeldung ist per Mail an t-hoeppner@lra-fue.bayern.de oder Telefon (09 11) 97 73 12 70 oder -12 71 möglich. Wer Bedarf an Kinderbetreuung während der Kurszeit hat, sollte dies mitteilen.

Weiteres unter www.landkreis-fuerth.de Stichwort Familie.

Beate Dietz