"Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft": Dreh in Stein

Die Fortsetzung der erfolgreichen Filmreihe kommt Anfang 2018 in die Kinos - 22.03.2017 18:12 Uhr

FÜRTH - "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" war im vergangenen Jahr einer der größeren Erfolge an den deutschen Kinokassen: Über eine Million Mal wurde der Film auf der großen Leinwand gesehen. Dementsprechend lässt auch das Sequel nicht lange auf sich warten - derzeit finden in Stein Dreharbeiten für den Anfang 2018 erscheinenden Streifen statt.

Oskar Keymer, Anja Kling, Andrea Sawatzki und Axel Stein stehen derzeit in Stein vor der Kamera: Für die Fortsetzung des über eine Million mal gesehenen Kinofilms "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" haben nun die Dreharbeiten begonnen. Neben den Arbeiten im Faber-Castell-Schloss in Stein wird bis Mitte Mai auch in anderen Standorten in ganz Deutschland Bildmaterial für den Film produziert. In die Kinos kommt der Streifen dann am 18. Januar 2018.