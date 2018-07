Der Open Air Dance Contest ist eine Tradition auf dem Fürth Festival: Knapp 400 Tänzerinnen und Tänzer reisten an, um sich in verschiedenen HipHop- und Streetdance-Wettbewerben zu messen. Den Höhepunkt bildet am Abend die 18. Offene Fränkische Meisterschaft im HipHop und Streetdance für alle Crews ab 14 Jahren. Moderiert wird der Dance Contest von Tobby Beier und Mista Sp!ke, der die Veranstaltung zusammen mit dem Jugendkulturmanagement con-action organisiert. © Hans-Joachim Winckler