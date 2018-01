HLG: Der Fair-O-Mat stillt den kleinen Hunger

Fürther Gymnasium setzt auf eine etwas andere Snack-Verkaufsmaschine - vor 2 Stunden

FÜRTH - Ab sofort können Schüler und Lehrer des Helene-Lange-Gymnasiums fair gehandelte Snacks kaufen. Der Fair-O-Mat macht’s möglich.

Die SMV-Mitglieder des Helene-Lange-Gymnasiums, Anita Roth, Carlotta Sauer und Tunahan Önder (von links), haben bei der Beschaffung des Fair-O-Mat tatkräftig mitgeholfen. © Foto: Zelada



Im Eingangsbereich des Altbaus des Helene-Lange-Gymnasiums hat er seinen Platz bekommen: der Fair-O-Mat. Auf den ersten Blick wirkt die Verkaufsmaschine wie ein handelsüblicher Snack-Automat. Doch bei genauerer Betrachtung wird klar: Der Verkaufskasten ist zu 99 Prozent recyclebar, funktioniert rein mechanisch und spuckt gegen Münzgeld nur Fairtrade-Leckereien aus – zum Beispiel Schokofrüchte, Energieriegel und Nüsse.

Bereitgestellt wurde er vom Jugendhaus "Burg Feuerstein", wo er leider kaum genutzt wurde. Jetzt aber hilft er nicht nur Schülern und Lehrern am HLG, den kleinen Hunger zu bekämpfen, sondern ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel "Fairtrade-School", für den das Gymnasium kämpft.

Bei der Einweihung des fairen Gerätes waren neben Elternbeiratsmitgliedern, Lehrern und Schülern auch CSU-Stadträtin Birgit Bayer-Tersch und Philipp Abel, städtischer Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik, anwesend. Abel arbeitet daran, das Bewusstsein für den fairen Handel in der Kleeblattstadt weiter zu fördern.

Eine gute Sache

Die Bemühungen des Helene-Lange-Gymnasiums freuen ihn deshalb besonders: "Für den Titel Fairtrade-School muss man fair gehandelte Produkte für die Schüler im Angebot haben. Das wird damit abgedeckt, und das ist eine gute Sache."

Auch Direktor Martin Pfeifenberger ist voll des Lobes: "Das ist ein schönes Zeichen, denn auch wenn es in der Mensa faires Essen gibt, wird es nicht so wahrgenommen wie an diesem Ort. Alle, die im Altbau sind, kommen am Fair-O-Mat vorbei."

Anita Roth von der Schülermitverantwortung (SMV) hebt hervor, dass die Schule auch an anderer Stelle auf fair gehandelte Produkte achtet: "Wir versuchen, viele Fairtrade-Produkte anzubieten und sie für die Schüler sichtbar zu machen, so dass sie das auch mitbekommen." Zurzeit wird schon die nächste Aktion geplant: der Valentinstag. Seit vergangenem Jahr bietet die SMV da nämlich Fairtrade-Rosen an.

SEBASTIAN ZELADA