Am Samstagabend fand die Prunksitzung der Großen Carnevalsgesellschaft Fürther Kleeblatt (CFK) statt. Feierlich wurde an dem Abend eine neue Ehrenhexe, Stadträtin Heike Giering, mittels Urkunde und Orden in das Amt berufen. Als neuer Senator wurde der langjährige Freund Franz Schabmühler von der Paradonia Kelheim ernannt. Auch Fürths Bürgermeister Markus Braun lies es sich nicht nehmen, sein Grusswort zu sprechen und an der Feier teilzunehmen. © Marcus Weier