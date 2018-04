Hochgras-Feld brennt: Meterhohe Flammen in Fürth

Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht ausrücken - Ursache noch nicht bekannt

FÜRTH - In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Fürther Weststadt ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Hochgras-Feld an der Vacher Straße in Brand geraten.

Kurz nach Mitternacht waren die Flammen in der Weststadt sichtbar. Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei verständigt und die Feuerwehr war zu diesem Zeipunkt bereits vor Ort.

Ein Gestrüpp war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Einsätzkräfte aber relativ schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bestätigte, dass keine polizeilichen Ermittlungen eingeleitet werden.

