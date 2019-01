Hochwasser sorgt auch in Fürth für Sperrungen

FÜRTH - Wasser, wohin man blickt: Die steigenden Pegel von Rednitz, Pegnitz und Regnitz haben auch in Fürth zu Straßensperrungen geführt.

Ein ungewohntes Vergnügen: Deniz und seine Mutter genießen es, in Gummistiefeln über die Uferpromenade an der Rednitz zu waten. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Talquerung zwischen Vach und Stadeln war bereits zur Mittagszeit für den Autoverkehr dicht, nur einzelne Radfahrer wagten sich noch durch die Fluten und riskierten dabei zumindest nasse Knöchel. Am frühen Abend meldete die Stadt dann, dass auch die Fuchsstraße bei Dambach nicht mehr passierbar ist.

Den ganzen Tag über konnte man beobachten, wie sich die Flächen des Wiesengrundes allmählich mit Wasser füllten – so etwa rund um die Siebenbogenbrücke, wo der Radweg zur Dambacher Straße rasch überschwemmt war. Auch die Uferpromenade ließ sich nur noch mit Gummistiefeln passieren. Das Wasserwirtschaftsamt ging am Montag davon aus, dass die Pegel von Pegnitz und Rednitz noch weiter steigen, aber in der Nacht zum Dienstag ihren Scheitelpunkt erreicht haben werden. Für die Experten entspricht die momentane Hochwassersituation der Meldestufe eins bis zwei: Land- und forstwirtschaftliche Flächen werden überflutet, es kommt zu leichten Behinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

