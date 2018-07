Höfefest: Die Fürther können die Oasen ihrer Stadt entdecken

Das Wochenende bietet spannende Blicke hinter die Fassaden der Innenstadt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Regen hört hoffentlich noch auf. An diesem Wochenende steht schließlich der Höhepunkt des Fürther Jubiläumsjahrs auf dem Programm: das Höfefest. Mehr als 50 Höfe der historischen Innenstadt-Häuser lassen sich erkunden. Die beiden bisherigen Auflagen 2007 und 2013 haben Tausende Besucher begeistert.

Seltene Einblicke: Viele der Höfe sind sonst nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Foto: pr_by Stadttheater Fürth



Das Wetter dürfte die Veranstalter arg betrüben. Anlässlich des Jubiläumsjahrs sollte diesmal nämlich besonders viel geboten sein: "200 Jahre an einem Wochenende" ist das Motto. In 20 Themenhöfen will man den Besuchern Wichtiges aus der Fürther Stadtgeschichte präsentieren, mal spielerisch, mal akribisch dokumentiert: von der ersten Eisenbahn über den Alltag im Ersten Weltkrieg, die Entwicklung der Spielvereinigung und das Verschwinden des Gänsberg-Viertels bis zu den Künstlern, die in den 90ern Fürther Innenstadtbrachen besiedelten. Was ist aus ihnen geworden? Darauf findet man etwa im Bogenhof Antworten.

Insgesamt sind an diesem Wochenende mehr als 50 Höfe zugänglich, viele davon sind sonst nur den Bewohnern vorbehalten. Sie verstecken sich hinter den Fassaden der vielen denkmalgeschützten Ensembles in Fürth. Einzelne Höfe gehören zu Gaststätten und laden den ganzen Sommer über zum Verweilen ein. Mancherorts lassen Schauspieler die Stadtgeschichte lebendig werden. Und bei geführten Spaziergängen kann man sich in die Historie vertiefen. Das Fest wurde seit einem Jahr aufwendig vorbereitet.

Am Samstag sind die Einblicke von 14 bis 20 Uhr möglich, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Den Plan mit den teilnehmenden Höfen und das komplette Programm gibt es hier.

