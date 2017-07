Hofflohmarkt: Trödel-Paradiese in verborgenen Nischen

FÜRTH - Jenseits der Stadtgrenze, etwa in Nürnberg-Johannis, kennt man die Hofflohmärkte schon seit ein paar Jahren: Privatleute öffnen ihre Tore und bieten in Gärten und Hinterhöfen Gebrauchtes feil. Am vergangenen Samstag feierte das Phänomen nun auch in Fürth Premiere. Bei fast 40 teilnehmenden Höfen war die Auswahl für die Kundschaft groß. Nicht wenige nutzten die Gelegenheit jedoch eher für den Blick in private, sonst unzugängliche Stadtoasen.

Muntere Verkaufsgespräche im Hinterhof: Das Angebot reichte vom schicken Frauenkleid bis zu allerlei Spielzeug.



"Eine super Aktion" sind die Hofflohmärkte, findet Gitty Gärttner. Zusammen mit ihrer Tochter Lara und Sohn Leon hat sie beiderseits der Hofeinfahrt zu ihrem Wohnhaus in der Theaterstraße Tische mit allerlei Spielzeug, Büchern und Bekleidung aufgestellt. "Es kommen wirklich viele Leute", sagt sie.

Dass sich ihrer Ansicht nach die meisten lieber im Hof umsehen, statt für Umsatz zu sorgen, stört Gärttner nicht. Sie ist erfahrene Flohmarkt-Händlerin. Nicht nur auf dem Grafflmarkt, sondern auch bei anderen Gelegenheiten in der Region ist sie regelmäßig vertreten. Deshalb weiß Gitty Gärttner, was es vor allem braucht: "Geduld, dann macht’s auch Spaß."

Ein paar Straßenecken weiter das gleiche Bild: Besucher tingeln von einem Stand zum nächsten, nehmen hier ein Babykleidchen in die Hand, klimpern dort auf einem alten Xylophon herum. "Es könnten noch mehr kommen", findet Gabi Aselborn-van Velzen. "Aber die, die da sind, kaufen in der Regel auch etwas." In ihrem Hof in der Katharinenstraße haben mehrere Wohnparteien aus zwei einst durch eine hohe Mauer getrennten Arealen eine großzügige, bunt blühende Gemeinschaftsfläche gemacht.

Selbstverständlich für die Bewohner, dass sie das Projekt Hofflohmarkt ebenfalls zusammen verwirklicht haben. Johannes Böhm freut sich über das Interesse der Besucher. Und wenn er vom "Kinder-Graffl und Sachen, die man so auf dem Dachboden findet", dann noch etwas loswird — umso besser.

"So etwas Schönes"

Roswitha Mentler und Hildegard Hönlein haben mindestens schon zehn Höfe hinter sich, als sie in die Katharinenstraße einbiegen. "Ein Armband, passend zu meinem Rock" hat Mentler hier gefunden. Und nebenbei "eine richtige Feierabend-Oase" entdeckt, um die sie die Anwohner beinahe ein bisschen beneidet. "So etwas Schönes erwartet man gar nicht", sagt sie. Mode aus Paris eigentlich auch nicht. Aber Flohmärkte sind halt immer für eine Überraschung gut. Pauline Mazenod stammt aus Frankreich, als Amateur-Händlerin versucht sie sich an diesem Tag zum ersten Mal in ihrem Leben. "Die verkauft sich gut, die französische Kleidung", stellt Mazenod fest. Sie ist selbst Gast im Hof, eingeladen von einer hier wohnenden Freundin.

Teilen, wiederverwerten, gemeinsam etwas auf die Beine stellen: Für die 42-Jährige sind das Phänomene eines neuen Lebensstils. "Ich glaube, das ist immer mehr im Kommen, weil die Menschen brauchbare Dinge nicht mehr einfach wegwerfen wollen." Insofern dürfte nach der Premiere einer Neuauflage der Fürther Hofflohmärkte nichts im Weg stehen.

ARMIN LEBERZAMMER