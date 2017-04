Von der Steinzeit bis in die Moderne reisen, das können Besucher im neuen Historischen Museum Cadolzburg. Wilde Männer, bunte Farben und eine Slotmachine spielen ebenfalls Hauptrollen in dem Kulturhaus.

Sie sind Kult und für manche Leute echte Schätze: Am letzten Tag des Fürther Frühlingsmarkts drehte sich alles um die beliebten Oldtimer. Ob klassicher Verteran oder Traktor - in der kleinen Frankenmetropole waren am Sonntag die schönsten Stücke ausgestellt.