Hoher Sachschaden bei Saunabrand im Palm Beach

Keine Verletzten - Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung - vor 2 Stunden

STEIN - Im Freizeitbad in Stein ist es am Sonntagvormittag zu einem Saunabrand gekommen. Schuld war offenbar eine Mitarbeiterin. Sie platzierte Gegenstände an einer Stelle, wo sie nicht hingehören.

Eine Beschäftigte des Bades war vor Beginn der Öffnungszeiten mit Reinigungsarbeiten in der Sauna betraut. Dabei soll sie nach ersten vorliegenden Erkenntnissen Gegenstände auf dem Saunaofen abgelegt haben, die kurze Zeit später zu brennen begannen. Die Angestellte hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Sauna auf.

Mit weiteren Beschäftigten gelang es, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden, der nach aktuellem Stand auf rund 40.000 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

