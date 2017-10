Hoher Sachschaden nach Kellerbrand in Zirndorf

Offene Fenster sorgten für starke Rauchentwicklung - Keine Verletzten - vor 39 Minuten

ZIRNDORF - Am frühen Sonntagabend hat ein Kellerbrand in Zirndorf die Feuerwehr beschäftigt. Die Flammen waren zwar schnell gelöscht, allerdings sorgten geöffnete Fenster für starken Qualm im ganzen Haus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Kellerbrand sorgte für starke Rauchentwicklung im gesamten Haus. Foto: ToMa/Eberlein



Um kurz vor 18 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf über den Brand in der Siegfriedstraße ein. Aus einem ehemaligen Saunaraum im Keller des Einfamilienhauses drangen Qualm und Flammen. Obwohl die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen konnten, verteilte sich der Rauch wegen der geöffneten Fenster im ganzen Haus.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Der entstandene Sachschaden am Haus liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

